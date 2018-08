20. Tag der offenen Tür der Bundesregierung (FOTO)

Berlin (ots) -Unter dem Motto "Hallo, Politik" laden Bundeskanzleramt,Bundesministerien und Bundespresseamt am 25. und 26. August zu einerEntdeckungsreise durch ein reichhaltiges Informations- undUnterhaltungsangebot ein.Begegnungen mit RegierungsmitgliedernDie Besucher haben die Möglichkeit, Bundeskanzlerin Angela Merkelund viele Kabinettsmitglieder aus nächster Nähe zu erleben. So gibtes in vielen Ministerien die Gelegenheit, mit denRegierungsmitgliedern zu diskutieren und sie zu befragen. Zusätzlichlädt die Bundespressekonferenz e.V. in ihrem Haus am Schiffbauerdammzu Bürgerpressekonferenzen mit Mitgliedern der Bundesregierung ein.Informationen und EinblickeBesucher erwartet in den 16 Häusern ein abwechslungsreichesProgramm. Auch die Mitarbeiter freuen sich auf das Gespräch mit denGästen und geben Einblicke in ihre Arbeit.Prominente TalkgästeIm Bundespresseamt werden Bundesminister Peter Altmaier und HelgeBraun sowie Staatsministerin Dorothee Bär mit spannenden Gästen überdie Themen "Europa" und "Digitalisierung" diskutieren. Auf derMusikbühne am Reichstagufer versprechen Newcomer-Bands und bereitsetablierte Künstlerinnen und Künstler wie Lina Maly und Ulf Lindemannalias Dunkelbunt (beide am Samstag) stimmungsvolle Unterhaltung. Beieiner Pressekonferenz für Kinder und Jugendliche wirdRegierungssprecher Steffen Seibert am Sonntag um 12.30 Uhr Fragenjunger Gäste beantworten. Zuvor erwartet seine StellvertreterinUlrike Demmer um 11.30 Uhr die Moderatorin Caren Miosga, denJournalisten Stephan Detjen sowie den früheren RegierungssprecherPeter Hausmann zum Bühnengespräch zum Thema"Regierungskommunikation". Die Social-Media-Stars Lisa SophieLaurent, Tomatolix und RobBubble sind weitere Talk-Gäste imBundespresseamt.Am Sonntagnachmittag: Rundgang der BundeskanzlerinEin besonderer Publikumsmagnet ist der traditionelle Rundgang vonBundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt amSonntagnachmittag. Während des Rundgangs ist ein Bühnengespräch derKanzlerin mit den Leichtathletik-Europameistern Gesa Felicitas Krauseund Arthur Abele sowie Moderator Sven Voss vorgesehen.Shuttle-ServiceEin barrierefreier und kostenloser Busshuttle verbindet dieteilnehmenden Häuser.SicherheitDie Sicherheit der Gäste ist wichtig. An den Eingängen werdendeshalb Sicherheitskontrollen durchgeführt. Besucherinnen undBesucher müssen sich durch ein Ausweisdokument mit Lichtbildausweisen können. Das detaillierte Programm mit den Öffnungszeitenist unter www.bundesregierung.de zu finden.Pressekontakt:Angela Schulzeamagi Public Relations GmbHinfo@amagi-pr.deTelefon: +49 30 32 30 48 78Original-Content von: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, übermittelt durch news aktuell