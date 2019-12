20 Schulen im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2020

Stuttgart (ots) - 20 Schulen dürfen sich ab heute Hoffnung auf den DeutschenSchulpreis 2020 machen. Eine Jury aus Praktikern und Bildungswissenschaftlernhat sie auf der Basis umfangreicher Bewerbungsunterlagen ausgewählt. In denkommenden Wochen werden Juryteams die TOP 20-Schulen besuchen und begutachten.Dazu werden Gespräche mit Schulleitung, Lehrern, Schülern und Eltern geführt,Unterrichtseinheiten und Projekte besucht.Im Anschluss an die Schulbesuche nominiert die Jury Ende März bis zu 15 Schulenfür den Deutschen Schulpreis 2020. Die nominierten Schulen nehmen an derfeierlichen Preisverleihung im Sommer 2020 in Berlin teil. Dann entscheidetsich, wer die begehrten Preise mit nach Hause nehmen wird. Der Gewinner desHauptpreises erhält 100.000 Euro, die weiteren fünf Preisträger zusammennochmals insgesamt über 100.000 Euro.Alle nominierten Schulen, die nicht mit Preisen ausgezeichnet werden, erhaltenAnerkennungspreise in Höhe von jeweils 5.000 Euro. Darüber hinaus profitierendie Schulen, die von der Jury besucht werden und keinen Preis erhalten, vomSchulentwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises. Über zwei Jahre erhaltensie eine individuelle Prozessbegleitung und nehmen an Seminaren undVernetzungsangeboten teil.Der Deutsche SchulpreisDie Robert Bosch Stiftung GmbH vergibt den Deutschen Schulpreis seit dem Jahr2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Er ist der bekannteste,anspruchsvollste und höchstdotierte Preis für gute Schulen im Land.Kooperationspartner sind die ARD und die ZEIT Verlagsgruppe. Seit dem Start desProgramms haben sich rund 2.000 Schulen für den Preis beworben. Bei derEntscheidung über die Preisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche:"Leistung", "Umgang mit Vielfalt", "Unterrichtsqualität", "Verantwortung","Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" und "Schule als lernendeInstitution". Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichen für guteSchulqualität allgemein anerkannt.Für mehr gute Schulen! Unter dem Motto "Für mehr gute Schulen!" haben es sichdie Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung zum Ziel gesetzt, dieQualität von Schule und Unterricht in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Diebeiden Stiftungen unterstützen bundesweit Schulen bei ihrer Schulentwicklung undbieten dazu praxisorientierte Programme für alle Schularten an. Im Mittelpunktsteht dabei die hervorragende pädagogische Arbeit, die viele gute Schulen inDeutschland bereits leisten. Diese Leuchttürme zeichnen die beiden Stiftungenjährlich mit dem Deutschen Schulpreis aus und machen exzellente Praxis damitsichtbar.Die Deutsche Schulakademie (www.deutsche-schulakademie.de), eine Tochter derRobert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung, bereitet die Konzepte derausgezeichneten Schulen auf und organisiert auf dieser GrundlageFortbildungsmaßnahmen und Schulentwicklungsangebote, um mit dem Wissen aus denPreisträgerschulen anderen Schulen Impulse zu geben, die eigene Schulentwicklungin die Hand zu nehmen.Das Deutsche Schulportal (www.deutsches-schulportal.de) stellt alsOnlineplattform die erfolgreichen Konzepte der Preisträgerschulen einer breitenÖffentlichkeit vor. Neben den Konzepten bietet das Schulportal aktuelleInformationen und Beiträge zu den Themen Schulpraxis, Bildungspolitik undWissenschaft. Das Deutsche Schulportal ist eine Initiative der Robert BoschStiftung, der Deutschen Schulakademie und der Heidehof Stiftung in Kooperationmit der ZEIT Verlagsgruppe.Mehr Informationen unter www.deutscher-schulpreis.deAnlage:- In der Anlage finden Sie die Liste der TOP 20-Schulen- Bei allen Schulbesuchen findet zum Abschluss ein Pressegesprächstatt- Der direkte Kontakt zu den Schulen kann vermittelt werdenDer Deutsche Schulpreis 2020(sortiert nach Bundesland)Name der Schule/ Ort/ PLZ/ Bundesland- Grundschule Schuttertal, Schuttertal, 77978, Baden-Württemberg- Hardtschule Durmersheim, Durmersheim, 76448, Baden-Württemberg- Grund- und Mittelschule Thalmässing, Thalmässing, 91177, Bayern- Gymnasium Ottobrunn, Ottobrunn, 85521, Bayern- Friedensburg-Oberschule Berlin, Berlin, 10623, Berlin- Kinderschule Bremen, Bremen, 28207, Bremen- Stadtteilschule Öjendorf, Hamburg, 22117, Hamburg- Blücherschule-Europaschule, Wiesbaden, 65195, Hessen- Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, Rödermark, 63322, Hessen- BBS Einbeck, Einbeck, 37574, Niedersachsen- Lernhaus im Campus, Osterholz-Scharmbeck, 27711, Niedersachsen- Otfried-Preußler-Schule, Hannover, 30171, Niedersachsen- Gesamtschule Gescher, Gescher, 48712, Nordrhein-Westfalen- GGS Nikolaus-Schule, Bornheim-Waldorf, 53332,Nordrhein-Westfalen- Gesamtschule Waltrop, Waltrop, 45731, Nordrhein-Westfalen- Gymnasium Essen Nord-Ost, Essen, 45141, Nordrhein-Westfalen- Marie-Kahle-Gesamtschule, Bonn, 53111, Nordrhein-Westfalen- Städtisches Gymnasium Norf, Neuss, 41469, Nordrhein-Westfalen- Willy-Brandt-Berufskolleg, Duisburg-Rheinhausen, 47226,Nordrhein-Westfalen- Stadtschule Travemünde, 23570 Lübeck, Schleswig-HolsteinÜber die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen, unternehmensverbundenenStiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigen Arbeit greift siegesellschaftliche Themen frühzeitig auf und erarbeitet exemplarische Lösungen.Dazu entwickelt sie eigene Projekte und führt sie durch. Außerdem fördert sieInitiativen Dritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit, Wissenschaft,Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig.Die Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und dem Vorbild ihresStifters, Robert Bosch, und setzt dessen philanthropisches Wirken fort. Mit mehrals 50 Jahren Erfahrung verfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breitesWissen, die Qualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist alleinige Trägerin des Robert-Bosch-Krankenhausesund der zugehörigen Forschungsinstitute in Stuttgart, Institut für Geschichteder Medizin (IGM) und Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für KlinischePharmakologie (IKP), sowie des International Alumni Center (iac) in Berlin. Sieist Gesellschafterin des UWC Robert Bosch Colleges in Freiburg und der DeutschenSchulakademie in Berlin. Die Robert Bosch Stiftung hält rund 92 Prozent derGeschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziert sich aus denDividenden, die sie aus dieser Beteiligung erhält. 