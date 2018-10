Mainz (ots) -Privathaushalte können ohne großen Aufwand ihren CO2-Ausstoß umdurchschnittlich 20 Prozent reduzieren. Das ist das Resultat einerneuen Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die Endedes Jahres veröffentlicht wird. Die zentralen Ergebnisse liegen derZDF-Umweltdokureihe "planet e." bereits vor. Über den "Kampf gegenden Klimawandel" berichtet "planet e." am Sonntag, 7. Oktober 2018,16.30 Uhr, im ZDF.Das Projekt "KliB" (Klimaneutral leben in Berlin) will zeigen,dass jeder Einzelne etwas zum Klimaschutz beitragen kann. Dazu habendie Forscher 100 Haushalte in Berlin begleitet. Aufgabe war es, zuversuchen, über ein ganzes Jahr lang den CO2-Fußabdruck so weit wiemöglich zu minimieren. Die Haushaltsmitglieder wurden im Detail aufEnergiefresser in den Wohnungen hingewiesen, Energieberater schlugenentsprechende Lösungen vor. Dabei ging es meist um alltäglicheKleinigkeiten, wie zum Beispiel eine bessere Heizungsregulierung oderden Kühlschrank. Jedes Grad Kälte im Kühlschrank kostet zum Beispielsechs Prozent mehr Strom. Von Anfang an war "planet e." bei diesemVersuch im 'Real-Labor' dabei und hat unter anderem eine Familie undeinen Single-Haushalt über neun Monate beobachtet. Über diesesExperiment, die Teilnehmer und die ersten Ergebnisse berichtet dieDoku "Der Kampf gegen den Klimawandel - Was kann ich tun?".Der Film von Bernd Reufels und Ioanna Engel geht auch der Fragenach: Was bringt das wirklich für den Klimaschutz? Oder ist derBeitrag jedes Einzelnen nur ein Alibi für Regierungen, weltweit nichtkonsequent Klimaschutz zu betreiben?Ebenfalls am Sonntag, 7. Oktober 2018, diskutiert um 0.00 UhrRichard David Precht in seiner Sendung "Precht" mit Prof. HansJoachim Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschungüber das Thema "Ist die Erde noch zu retten?".https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell