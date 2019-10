Luxemburg (ots) -Der 20. Oktober ist der vierte Europäische Tag der Statistik.Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union (EU), begehtihn mit der neuen Veröffentlichung "Ageing Europe - looking at thelives of older people": https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-681.Die Publikation gibt mit einer breiten Palette von Statistikenüber den Alltag der in der EU lebenden älteren GenerationenAufschluss. Die Alterung der Bevölkerung ist ein Phänomen, das mitder zahlen- und anteilsmäßigen Zunahme der älteren Menschen in allerWelt fast alle Industrieländer betrifft und Auswirkungen auf diemeisten Aspekte des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebenshat, etwa auf das Wohnen, die Gesundheitsversorgung und denSozialschutz, die Arbeitsmärkte, die Nachfrage nach Waren undDienstleistungen, die makroökonomische und finanzielle Tragfähigkeitsowie die Familienstrukturen und die Beziehungen zwischen denGenerationen. Anfang 2019 waren 101,1 Millionen Menschen in der EU -und damit 20% der Gesamtbevölkerung - 65 Jahre oder älter; bis 2050soll dieser Anteil auf 29% ansteigen. Die Alterung ist hauptsächlichauf einen langfristigen Rückgang der Geburtenraten und eine höhereLebenserwartung zurückzuführen.Die Veröffentlichung untersucht verschiedene sozioökonomischeIndikatoren nach Altersgruppen und vermittelt für die gesamte EU eindetailliertes Bild über das Leben älterer Menschen in den folgendensechs Bereichen:Bevölkerungsentwicklung; Wohnverhältnisse und Lebensbedingungen;Gesundheit und Behinderungen; Arbeitsleben und Eintritt in denRuhestand; Renten, Einkommen und Ausgaben sowie Leben undMeinungsäußerung in der Gesellschaft.Eine Auswahl an Indikatoren ist als digitale Publikation mitinteraktiven Grafiken abrufbar:https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/Eurostat und 17 nationale statistische Ämter wollen das Interessevon Schülerinnen und Schülern für solide erstellte Statistiken weckenund veranstalten daher zum dritten Mal den EuropäischenStatistikwettbewerb: https://www.esc-2020.eu/. Bereits diese Wochekann man sich dafür anmelden. Bei diesem Wettbewerb für Schulenmüssen die gegeneinander antretenden Teilnehmer Statistikaufgabenlösen, Datenabfragen durchführen und Analysen erstellen.Der Europäische Tag der Statistik soll - ergänzend zu dem allefünf Jahre stattfindenden Weltstatistiktag der Vereinten Nationen -auf den Wert amtlicher Statistiken für die Gesellschaft aufmerksammachen. Der erste Europäische Tag der Statistik wurde am 20. Oktober2016 abgehalten.Seit mehr als 60 Jahren arbeiten die statistischen Behörden derMitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen mit Eurostat an derProduktion zuverlässiger und vergleichbarer Daten. Wir können vorallem aus zwei Gründen auf europäische Statistiken nicht verzichten:Die europäischen Statistiken machen mit vergleichbaren Daten fürjeden Mitgliedstaat und seine Regionen die Ähnlichkeiten undUnterschiede innerhalb der EU deutlich. Sie ermöglichen damit auchdie Berechnung von Gesamtwerten für den Euroraum und die EU.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:https://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell