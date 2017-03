Mit 20% Marktführer bei den Drei- bis Dreizehnjährigen / KiKA startet stark ins neue Jahr

Erfurt (ots) - Mit sehr guten Quoten ist der Kinderkanal von ARDund ZDF ins neue Jahr gestartet. In der Zielgruppe der Drei- bisDreizehnjährigen erreichte der Sender im Januar und Februar 20,0Prozent (1) und lässt damit die anderen Kinderfernsehsender hintersich. Zum 20. Geburtstag startet der Kinderkanal von ARD und ZDFdamit erfolgreich ins Jubiläumsjahr.Als besonders stark erweist sich KiKA dabei erneut bei denVorschülern: Der Marktanteil liegt dabei zum Jahresbeginn bei 28,1Prozent (2). Besonders beliebt bei Vorschülern war dabei die Premierevon "Kiwi und Strit", die im Rahmen von KiKANiNCHEN gezeigt wurde.Das Vorschulprogramm bietet werktäglich von 6:10 bis 10:25 Uhr diebesten öffentlich-rechtlichen Formate für Fernsehanfänger und mit demblauen Kaninchen eine Identifikationsfigur für die jüngstenZuschauer. KiKANiNCHEN gibt Kindern und Eltern Sicherheit undOrientierung in einer kaum zu überschauenden Vielzahl vonMedienangeboten.Highlights zum Jahresbeginn waren unter anderem der Start derzwanzigsten Staffel "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR), die bereits im Vorfeldauf kika.de mit exklusiven Webisodes beworben wurde. Auch der Startder neunten Staffel "Dein Song" (ZDF) sowie die neue Animationsserie"Super Wings" (KiKA) wurden von einem breiten Online-Angebotbegleitet und erfreuen sich im TV wie Online hohen Zuschauer- undAufrufzahlen.(1) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope 6.1, Basis:01.01.-28.02.2017, 06-21 Uhr, mo-so, KiKA, Kinder 3-13 Jahre,Marktanteil in %, Stand: 01.03.2017, 26.-28.02. vorläufig gewichtet.(2) Quelle: s.o., Basis: Kinder 3-5 Jahre.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell