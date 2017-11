20. Journalistenpreis Bahnhof 2017: Bewerbungen bis zum 4. Januar 2018

Berlin (ots) - Bewerbungen für den Journalistenpreis Bahnhof 2017können bis zum 4. Januar 2018 eingereicht werden. Der Preis derUnternehmensgruppe Dr. Eckert würdigt herausragende journalistischeLeistungen zum Thema Bahnhof in den deutschsprachigen Printmedien.Erfasst werden Beiträge, die zwischen dem 1. Januar und dem 31.Dezember 2017 erschienen sind.Der mit 5000 EUR dotierte Preis wurde 1998 von Dr. Adam-ClausEckert, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Unternehmensgruppe,gestiftet und wird diesmal zum 20. Mal verliehen. Dr. Eckert überseine Motivation: "Meine Nähe zum Bahnhof ist beruflich bedingt. Seitrund 90 Jahren betreiben wir viele unserer Einzelhandelsgeschäfte,darunter große Presse- und Buchhandlungen, auf Bahnhöfen. So ist esganz selbstverständlich, dass ich Zeitungsartikel über Bahnhöfe immermit besonderer Aufmerksamkeit lese."Preiswürdige redaktionelle Beiträge für den JournalistenpreisBahnhof sollen besonders Funktion und Entwicklung des Bahnhofs alsSchnittpunkt zwischen Mobilität, Stadtentwicklung und Service-Zentrumbehandeln. Die Aufnahme der Artikel der AutorInnen in dieJury-Vorauswahl erfolgt durch persönliche Bewerbung auf dieAusschreibung und über ein Monitoring-Verfahren.Bewerbungsanschrift:Maria Grohme-Eschweiler, Büro "der pressearbeiter"Grawolfstraße 26, D-82166 Gräfelfing,Tel.: +49 (0)172 / 861 81 71, E-Mail: grohme@presse-arbeiter.deFür den Journalistenpreis Bahnhof 2017 können alle im Zeitraum vom1. Januar bis 31. Dezember 2017 in deutschsprachigen Medienerschienenen Artikel (Einzelbeiträge oder Serien, Print und Online)zum Thema eingereicht werden. Der Bewerbung soll ein Ganzseiten-PDFmit dem Artikel unter Nennung des Publikationsmediums und -datums,vollständiger Anschrift mit Rufnummer und Mailadresse sowie derKurzbiografie der Autorin/des Autors beiliegen. Der Bewerbungsfristendet am 4. Januar 2018.Pressekontakt:"der pressearbeiter", Hansgert EschweilerMobil: 0172 / 851 01 04; E-Mail: h.eschweiler@ugde.comOriginal-Content von: Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH, übermittelt durch news aktuell