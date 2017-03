20. Japan Media Arts Festival - Bekanntgabe der preisgekrönten Arbeiten

Tokio (ots/PRNewswire) - Das Auswahlverfahren für diepreisgekrönten Arbeiten und für die Auszeichnungen für besondereLeistungen des 20. Japan Media Arts Festival ist beendet.Der Große Preis in der Sparte Kunst geht an den deutschen KünstlerRalf BAECKER für seine Medieninstallation "Interface I", in derRubrik Unterhaltung wird die Videoarbeit "SHIN GODZILLA" von denjapanischen Künstlern ANNO Hideaki und HIGUCHI Shinji ausgezeichnet,in der Sparte Animation erhält der animierte Spielfilm "your name."vom japanischen Künstler SHINKAI Makoto die Auszeichnung und in derRubrik Manga bekommt der japanische Künstler ISHIZUKA Shinichi für"BLUE GIANT" einen Preis. Über die Vergabe aller weiteren Preisekönnen Sie sich auf der Website des 20. Japan Media Arts Festivalinformieren.Beim Japan Media Arts Festival handelt es sich um eine umfassendeFestveranstaltung für Medienkunst (Media Geijutsu auf Japanisch), aufder außergewöhnliche Arbeiten in den vier Kategorien Kunst,Unterhaltung, Animation und Manga geehrt werden. Zudem dient dasFestival als Anerkennungsplattform für die preisgekrönten Arbeiten.Für das 20. Japan Media Arts Festival sind 4.034 Arbeiten aus 88Ländern und Regionen bei uns eingegangen. Im Anschluss an einestrenge Prüfung durch die Jury wurde in jeder Sparte der Gewinnerausgewählt (die Großen Preise, die Excellence Awards und die New FaceAwards). Außerdem wurden die Gewinner der Preise für besondereLeistungen (Special Achievement Awards) ermittelt, die an Künstlervergeben werden, die einen außergewöhnlichen Beitrag auf dem Gebietder Medienkunst geleistet haben.Die Vorstellung der preisgekrönten Arbeiten wird im September 2017im NTT InterCommunication Center (ICC) sowie in der Tokyo Opera CityArt Gallery (Hatsudai, Tokio) stattfinden.Auf dem Japan Media Art Festival werden herausragende Arbeiten auseinem vielfältigen Spektrum an Medien geehrt - von Animationsfilmenund Comics bis zu Medienkunst und Spielen. Seitdem das Festival 1997ins Leben gerufen wurde, sind dort bedeutende Arbeiten von hohemkünstlerischen Wert und großer Kreativität ausgezeichnet worden, undneben der jährlichen Vorstellung der preisgekrönten Arbeiten fandenauch andere Veranstaltungen im Rahmen der Veranstaltung statt, wieetwa Symposien, Vorführungen und Ausstellungen.Offizielle Website: http://festival.j-mediaarts.jp/en/Pressekontakt:Noriko BannaiSekretariat des Japan Media Arts FestivalTe.l: +81-3-3535-3501Fax: +81-3-3562-4840E-Mail: jmaf@cgarts.or.jpOriginal-Content von: Japan Media Arts Festival, übermittelt durch news aktuell