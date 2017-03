Mainz (ots) - Auch 20 Jahre nach seiner Gründung ist PHOENIX, derEreigniskanal von ARD und ZDF, eine feste Größe unter denInformationssendern. "PHOENIX ist die Adresse für ausführliche,analytische und differenzierte Berichterstattung über Ereignisse ausPolitik, Wirtschaft und Gesellschaft im In- und Ausland. PHOENIXbietet den Zuschauern Informationen und Einblicke, schafftTransparenz und ermöglicht so die Teilhabe an demokratischenProzessen", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut vor dem Fernsehrat inMainz. Damit stelle sich PHOENIX konsequent den Herausforderungendes "postfaktischen" Zeitalters und stärke die Glaubwürdigkeit desöffentlich-rechtlichen Rundfunks.Allein aus dem Deutschen Bundestag berichtete PHOENIX im Jahr 2016301 Stunden an 63 Sitzungstagen, davon 281 Stunden live. Dazu kommenSitzungen der Landtage, Ausschusssitzungen, Debatten desEU-Parlaments sowie Berichte aus ausländischen Parlamenten.Mit seiner Ausrichtung auf die Ereignisberichterstattung kann derim April 1997 gegründete Kanal jederzeit flexibel auf Aktuellesreagieren und ist damit bei den Zuschauern erfolgreich: ImJahresdurchschnitt 2016 erreichte PHOENIX einen Marktanteil von 1,1Prozent bei durchschnittlich 4,31 Millionen Zuschauern. Auf YouTubehat PHOENIX 37 000 Abonnenten; die Video-Sichtungen steigerten sichvon 20 Millionen auf rund 29 Millionen. Damit ist PHOENIX dererfolgreichste deutschsprachige YouTube-Kanal allerinformationsorientierten Sender.Auch den Großereignissen 2017 wird PHOENIX in seinem Programmhöchste Priorität einräumen. Nach der Wahl des Bundespräsidenten imFebruar sind weitere Schwerpunkte vor allem die anstehendenLandtagswahlen sowie die Bundestagswahl im September. Zudem richtetPHOENIX seinen Fokus auf historische Jubiläen wie 500 JahreReformation oder 40 Jahre Deutscher Herbst.http://phoenix.dehttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131-7016100 und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell