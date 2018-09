Unterföhring (ots) - Woran denken Sie, wenn Sie an "Die bestenFilme aller Zeiten" denken? An Charles Bronson als obercoolenRevolverhelden in Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" (03.10.,22:40 Uhr)? Das haarsträubend spannende OSCAR(r) Duell von Leo undMatt in Scorseses "Departed" (10.10., 20:15 Uhr)? Vielleicht an dieStreep als amüsante Menschenschinderin in "Der Teufel trägt Prada"(17.10., 20:15 Uhr)? Oder vielleicht David Finchers grausig-schöneSeelenabgründe in "Sieben" (17.10., 22:30 Uhr)? In jedem Fall denkenSie an kabel eins! Denn bereits seit 20 Jahren ist der Sender dieerste Adresse für die Filme, die man wirklich gesehen haben muss.kabel eins feiert ab dem 3. Oktober 2018 an fünf Mittwochen einenganzen Monat lang 20 Jahre "Die besten Filme aller Zeiten" mit einerReihe der kultigsten Leinwand-Werke!Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin EmeleKatja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell