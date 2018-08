Leipzig (ots) -Das Team der Sachsenklinik überrascht 500 Fans mit tollem Programmund exklusiver Preview am Samstag, 20. Oktober 2018, ab 10.30 Uhr inLeipzig.Die erfolgreichste und langlebigste Krankenhausserie im deutschenFernsehen feiert im Herbst ihr 20-jähriges Jubiläum. Grund genug, denFans des TV-Dauerbrenners, der am 26. Oktober 1998 auf Sendung ging,eine große Party zu schenken. Am 20. Oktober öffnet die Sachsenklinikfür 500 Fans die Türen der Leipziger Media City, wo die Serie auchgedreht wird.Nach einem Fototermin auf dem "freundschaftsgrünen" Teppich könnendie Fans die Stars ihrer Serie hautnah erleben und u.a. Autogrammesammeln. Mit vielen Einblicken hinter die Kulissen - u.a. in Maske,Kostüm, medizinische Beratung und Ausstattung erleben die Fans, wasund wer unter anderem zum Entstehen der Serie nötig ist. AuchStudioführungen stehen auf dem prall gefüllten Programm, das seinenHöhepunkt in der Premiere des 90-Minüters "In aller Freundschaft -Zwei Herzen" findet. Der TV-Film, der in Thailand und Leipzig gedrehtwurde, wird erst am 26. Oktober, 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Ab sofort sind für das Fanfest Tickets zu gewinnen unter:www.mdr.de/iaffanfest. Hierbei können die Nutzerinnen und Nutzerentweder an einem Fan-Quiz teilnehmen oder sie haben die Möglichkeit,den Titelsong "Love is enough" nachzusingen. Songtext und Notenwerden zur Verfügung gestellt. Die schönsten und lustigsten Songswerden zusätzlich auch Teil des großen Geburtstagsvideos, das beimFantag Premiere hat. Fans, Promis und die "In allerFreundschaft"-Schauspieler singen dann gemeinsam den Song. Aus denrichtigen Quizantworten und den musikalischen Einsendungen werdenschließlich die Gewinner ausgelost, die Ende September schriftlichbenachrichtigt werden.Informationen zu weiteren Gewinnmöglichkeiten - auch via Post -finden die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Videotexttafel 437 imErsten.Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um21.00 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media im Auftrag desMitteldeutschen Rundfunks und der ARD-Degeto produziert. Sie ist eineGemeinschaftsproduktion der ARD.Weitere Informationen auf www.daserste.de/in-aller-freundschaft .Pressekontakt:MDR Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell