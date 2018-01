Mainz (ots) -20 Jahre "drehscheibe": In der Ausgabe am Montag, 8. Januar 2018,12.10 Uhr im ZDF, feiert das werktägliche Ländermagazin Jubiläum.Babette von Kienlin, die seit 20 Jahren das Gesicht der Sendung ist,und Tim Niedernolte führen gemeinsam durch dieGeburtstags-"drehscheibe". Außer einigen Jubiläumsaktionen zeigen vorallem die Rückblicke in die Sendungsgeschichte und ein Best-of derbeliebtesten Sendungsrubriken, dass das Format immer nah bei seinenZuschauern ist.Elmar Theveßen, stellvertretender ZDF-Chefredakteur und Leiter derZDF-Hauptredaktion Aktuelles, sagt mit Blick auf das Jubiläum: "Die'drehscheibe', unser aktuelles, werktägliches Ländermagazin,berichtet, was die Bürgerinnen und Bürger draußen bewegt, wie sichderen Lebenswirklichkeit gestaltet. Deswegen ist es bestens dazugeeignet, die Stimmungen, Veränderungen und sozialen Schieflageneinzufangen, die im Berliner Politikbetrieb gelegentlich aus demBlick geraten können. Mit der 'drehscheibe' haben wir genau dasMagazinformat, um auch Strömungen in der Gesellschaft darstellen zukönnen, die außerhalb des großen Nachrichtenstroms verlaufen."Für die Jubiläumssendung waren die beiden"drehscheibe"-Moderatoren zuvor bereits auf ungewohntem Terrain imEinsatz: Babette von Kienlin musste sich in Hamburg alsFischverkäuferin bewähren, während Tim Niedernolte dieGeburtstagstorte zu backen hatte, die er seiner Kollegin zu "20 Jahredrehscheibe" überreicht. Eine Mini-Jobberin, die am 12. Januar 1998in einer der ersten "drehscheibe"-Ausgaben vorgestellt worden war,ist 20 Jahre später in der Jubiläumssendung erneut präsent undberichtet über ihren weiteren Werdegang. Die Zuschauer bekamen dieFrage gestellt: Was verbinden Sie mit der "drehscheibe"? Dielaunigsten Antworten hält die Geburtstagsausgabe parat. Außerdemwerden manche Mythen rund um die "drehscheibe" aufgeklärt: Wie zumBeispiel die Koordinaten in der "Expedition Deutschland" ermitteltwerden, wie "das mit dem Finger auf der Landkarte" wirklichfunktioniert und warum die Reporter tatsächlich nicht wissen, was siedort erwartet.Die "drehscheibe" ist montags bis freitags um 12.10 Uhr im ZDF zusehen. Das knapp 50-minütige moderierte Magazin aus dem Sendezentrumin Mainz bietet Informationen über die Ereignisse des Tages und ihreAuswirkungen auf den Alltag der Menschen, insbesondere ausDeutschland und den Regionen. Auch Servicethemen sind ein täglicherSchwerpunkt der Sendung. Babette von Kienlin und Tim Niedernoltemoderieren "drehscheibe" im wöchentlichen Wechsel. Die erste Ausgabeder "drehscheibe" war am 7. Januar 1998 im ZDF zu sehen. DasVorgängerformat, "Die Drehscheibe", lief von 1964 bis 1982 alsRatgeber- und Boulevardformat im ZDF-Vorabendprogramm.https://presseportal.zdf.de/pm/20-jahre-drehscheibe/https://zdf.de/nachrichten/drehscheibehttps://heute.dehttp://twitter.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/drehscheibePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell