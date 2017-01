20 Jahre Wanderurlaub für Individualurlauber - und jünger denn je ... 162 Ziele im eigenen Tempo - mit neuer App ins Jubiläumsjahr (FOTO)

Hagen (ots) -20 Jahre alt wird der individuelle Wanderurlaub von WikingerReisen 2017. Und ist jünger denn je: Die Linie startet mit eigenerNavigations-App und neuen Zielen ins Jubiläumsjahr. Von derJurassic-Coast zur Isole Eolie, von Teneriffas Hochebenen bis in dieBrenta-Dolomiten.Individuelle Wanderlinie konsequent weiterentwickeltSeit 1997 hat der Marktführer für Wanderurlaub die individuelleLinie konsequent weiterentwickelt. Aus anfangs 27 Programmen sind 162geworden. Heute wandern Individualurlauber auf vielen Routen mitGPS-Tracks und der neuen Wikinger-App. Die Tracks sind offline aufdem Smartphone abrufbar. Dazu gibt es wie gehabt detaillierteWegbeschreibungen und Karten mit markierten Routen.Individuelle Wanderreise: maximale Freiheit professionell geplant"Das individuelle Wanderreisekonzept kombiniert maximale Freiheitmit professioneller Planung. Es ist flexibel und sicher",unterstreicht Produktmanagerin Sylvia Böcker. Individualurlauberkönnen sich ganz auf den Naturgenuss konzentrieren - ohneorganisatorischen Aufwand. Sie wandern mit Tagesrucksack im eigenenTempo, schlafen in vorgebuchten Hotels, bekommen Gepäcktransporte undTransfers. Fast immer ist eine tägliche Anreise machbar. Bei allerUnabhängigkeit genießen Aktivreisende die Vorteile einerRundumorganisation - inklusive Ansprechpartner vor Ort.Beliebteste Ziele: Land's End, Lechweg und TeneriffaIndividuelle Lieblingsziele sind aktuell die Granitküste vonLand's End, der Lechweg und Teneriffa mit dem Vier-Sterne-Hotel Luzdel Mar im Nordwesten. Hoch im Kurs stehen auch die Programme "Dörferund Nebelwald auf La Gomera" und "Madeiras Küsten und Levadas".Beides echte Dauerbrenner: "Sie waren mit ähnlichem Routing schon imallerersten Katalog 1997", so Böcker.Neu und spektakulär: entlang der Jurassic CoastAls Newcomer kommt 2017 die spektakuläre Jurassic Coast "ZwischenFossilien und Klippen". Die Region mit dem South West Coast Path,Steilküsten und Traumbuchten war die erste zum UNESCO-Weltnaturerbeerklärte Naturlandschaft Englands.Mediterran und noch Geheimtipps: Isole EolieWer es mediterraner mag, entdeckt unter dem Motto "Isole Eolie"fünf Liparische Inseln. Die vulkanischen Eilande, ebenfallsUNESCO-Weltnaturerbe, sind noch Geheimtipps. Mit weißen Dörfern,schwarzen Stränden, imposanten Kratern, italienischer Stimmung undköstlicher Küche. Das Aktivpensum lässt sich individuell gestalten:Unter dem Motto "flexibel wandern" gibt es Routen in verschiedenenSchwierigkeitsgraden.Sportlich: Teneriffa und Brenta-DolomitenAuf Teneriffa wandern Individualurlauber "Von der Hochebene ansMeer": durchs Teno-Gebirge, den Nationalpark Las Cañadas, imOrotavatal und Anagagebirge. Ausgangspunkte sind Vier-Sterne-Hotelsin Santiago del Teide im Inland und im Küstenort Punta del Hidalgo.Die Touren der 2-Stiefel-Kategorie mit rund 4-stündigen reinenGehzeiten und bis zu 600 Höhenmetern sind etwas anspruchsvoller. Weres noch sportlicher möchte, bekommt neue Alpen-Programme. U. a. inden Brenta-Dolomiten zu "Felstürmen und Molvenosee" mitHöhendifferenzen bis zu 1.200 Metern.Reisepreise und Termine, z. B.Individuelle Wanderreise von Ort zu OrtJurassic Coast: zwischen Fossilien & Klippen - 8 Tage ab 758 EuroTermine: vom 31.03. bis 08.10.17 tägliche Anreise möglich.Individuelle StandortwanderreisenIsole Eolie: Vulkaninseln vor Siziliens Küste - 8 Tage ab 620 EuroTermine: vom 01.04. bis 30.06.17 und vom 02.09. bis 22.10.17 täglicheAnreise möglichTeneriffa: von der Hochebene ans Meer - 8 Tage ab 545 EuroTermine: tägliche Anreise ganzjährig möglichBrenta-Dolomiten: Felstürme & Molvenosee - 8 Tage ab 536 EuroTermine: vom 09.06. bis 17.09.17 tägliche Anreise möglichPressekontakt:Wikinger Reisen PressestelleEva Machill-Linnenberg, mali prwikinger@mali-pr.de02331 46 30 78Original-Content von: Wikinger Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell