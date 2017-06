Berlin (ots) - Am Samstag, 10. Juni 2017, um 20.00 Uhr ist Dr.Mark Benecke zu Gast im Großen Sendesaal des RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb). Zum 20. Geburtstag von Radioeins hat sichder Kriminalbiologe und Vorsitzende der Dracula-Gesellschaftspannende Gäste eingeladen. Mit Radioeins-Moderator Stephan Karkowskyspricht Benecke über Vampire und die Pathologie im ARD-Tatort.Außerdem gibt es Live-Experimente, Einblicke in die Tattoo-Kultur undein Best-of seiner Rubrik bei Radioeins.Abstruse Phänomene, plausible ErklärungenSchließlich gehört Dr. Mark Benecke zu Radioeins wie dieFledermaus in die Nacht. Seit rund 15 Jahren erklärt er jeden Samstagbei den "Profis" abstruse Phänomene aus der Wissenschaft. Ob diePsyche von Donald Trump, Organe aus dem 3D-Drucker oder Eifersuchtbei Raben - es gibt nichts, was Benecke nicht plausibel erläuternkann.Radioeins überträgt die Show am Samstag, 10. Juni 2017 zwischen20.00 und 21.00 Uhr im Radio.Tickets: Karten kosten 13,00 EUR (ermäßigt 11,00 EUR) zzgl. ggf.VVK. Sie sind erhältlich im rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00 und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00Uhr, Tel.: 030 / 97 993 - 84 999, über www.rbb-ticketshop.de sowiebei allen Vorverkaufskassen mit CTS-System und an der Tageskasse.Veranstaltungsort: rbb, Haus des Rundfunks, Großer Sendesaal,Masurenallee 8 - 14, 14057 Berlin-CharlottenburgPressekontakt:rbb Presseteam, Telefon (030) 97993 -12101 und -12102.rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Kontraste, übermittelt durch news aktuell