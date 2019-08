Ahrensburg (ots) - Die Firma badgepoint® feiert Jubiläum und damitder patentierte Systemmagnet smag®.Vor 20 Jahren begann im schleswig-holsteinischen Ahrensburg eineeinzigartige Erfolgsgeschichte. Die Eheleute und Gründer der Firmabadgepoint®, Regina und Wolfgang Blindow, entwickelten eininnovatives Magnetsystem für Namensschilder. Mit dieser genialenErfindung, die auch patentiert wurde, revolutionierten diediplomierten Ingenieure eine gesamte Branche. Diese Geschäftsideeführte zu einem großen Erfolg, heute ist die Firma badgepoint® einmittelständisches Unternehmen mit über 20 Millionen Nutzern auf derganzen Welt. Die Produktion der hochwertigen Namensschilder findetdabei nach wie vor am heimischen Standort statt und so stehtbadgepoint® seit 20 Jahren für das Qualitätssiegel "Made in Germany".Was macht die Namensschilder von badgepoint® so besonders?Das Credo des Firmengründers Wolfgang Blindow lautet klar unddeutlich: "Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Dahermuss ein Namensschild perfekt sein". Aus diesem Grund stelltbadgepoint® nur sehr hochwertige Namensschilder aus ausgesuchtenMaterialien her. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist hierbeidie patentierte Magnethalterung smag®, die für einen besonderssicheren Sitz auf der Kleidung des Trägers sorgt und gleichzeitig zumMaterial der Kleidung besonders schonend ist. Die Produktion "made inGermany" ist Garant für die hohe Qualität der Namensschilder undsteht für kurze Transportwege und ein nachhaltiges Produkt.20 Jahre patentierter Systemmagnet smag® - einfach aber genialHeutzutage würde man die Erfolgsgeschichte von badgepoint® wohlals geniales Startup feiern, badgepoint® hingegen feiert 20 JahreFirmenbestehen und 20 Jahre Systemmagnet smag®. Mit dieserbahnbrechenden Innovation können sich Mitarbeiter von Unternehmen,die im direkten Kundenkontakt stehen, professionell und kompetentpräsentieren, z.B. auf Messen, im Kundenservice, der Beratung oderder Pflege. Ein Patent verändert die Welt - einfach aber genial.Heute stehen über 20 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt für denErfolg und die Qualität der Namensschilder aus Ahrensburg.Über die badgepoint® GmbHSeit der Firmengründung 1999 produziert und entwickelt badgepoint®hochwertige Namensschilder und zählt weltweit zu den Marktführern inder Branche. Mit mehr als 2000 möglichen Ausführungen bietet dasmittelständische Unternehmen branchenorientierte und bedarfsgerechteLösungen für jeden Anspruch. Moderne Produktions- undDistributionsprozesse ermöglichen eine hohe Liefergeschwindigkeitdirekt zum Endkunden. Die zuverlässige Abwicklung sowohl vonKleinmengen als auch von Großaufträgen kann gleichermaßen garantiertwerden. In Ahrensburg bei Hamburg wird ausschließlich Qualität "madein Germany" gefertigt.Pressekontakt:badgepoint® GmbHAn der Strusbek 50a-52a22926 AhrensburgTel.: +49 (0) 4102-8066-0Fax: +49 (0) 4102-8066-22E-Mail: info@badgepoint.comWebsite: https://www.badgepoint.comOriginal-Content von: badgepoint, übermittelt durch news aktuell