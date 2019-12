20 Jahre Petcycle - vorbildliche Kreislaufwirtschaft für Einwegflaschen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Einer der Pioniere der Kreislaufwirtschaft fürPET-Flaschen, die Petcycle GmbH, feiert zwanzigjähriges Bestehen. Mit eineminnovativen Mehrweg-Poolkastensystem brachte das Unternehmen 1999 einengeschlossenen Stoffkreislauf für PET-Einwegflaschen auf den deutschen Markt.Mittlerweile nutzen rund 60 Getränkehersteller für über 150 Getränkemarken dasnachhaltige Kreislaufsystem. Mit über 1,2 Mrd. Flaschen und einem Marktanteilvon rund 8 Prozent spielt Petcycle eine wichtige Rolle im Getränkemarkt.Von Anfang an auf Nachhaltigkeit und Wiederverwendung des Wertstoffs PETausgelegt, sorgen die bepfandeten Mehrwegkästen für eine nahezu vollständigeRückführung der Einwegflaschen. Mit einer Recyclingquote von über 99% und demEinsatz von über 60% Rezyklat hat das System von Petcycle Vorbildcharakter fürdie Kreislaufwirtschaft. Innerhalb des Recyclingprozesses wird der Rücklauf zu100% recycelt und in PET-Flaschen oder anderen PET-Produkten wiederverwertet.Entsprechend erfolgt keine Entsorgung in die Umwelt, kein Export und keinethermische Verwertung.Die Umweltfreundlichkeit von Glas-Mehrwegflaschen haben die Flaschen vonPetcycle aufgrund des hohen Rezyklatanteils und dem geringen Gewicht schon seiteinigen Jahren erreicht."Das Flaschenmaterial abfällig unter dem Sammelbegriff "Plastik" zu bezeichnen,wird dem wertvollen PET als Rohstoff bei Weitem nicht gerecht.", erklärt HansBaxmeier, Geschäftsführer Petcycle. "In unserem Stoffkreislauf gibt es nurFlaschen aus reinem PET ohne Zusatz von sonstigen Kunststoffen. Daher ist dasPET-Material immer wieder vollständig recycelbar - zur Herstellung neuerGetränkeflaschen."Dies bestätigt auch Thomas Fritz, Geschäftsführender Gesellschafter EnsingerMineral-Heilquellen GmbH, einem der über 60 abfüllenden Unternehmen imPetcycle-Verbund. "Wir müssen den Leuten erklären, dass Petcycle nicht nurEinweg ist, sondern einen geschlossenen Wertstoffkreislauf darstellt. UnserRecyclinganteil liegt bei 100% und die neuen Flaschen bestehen zu 75% ausrecycelten Petcycle-Flaschen".Verbraucher schätzen das geringe Gewicht, die sichere Lagerung im Mehrwegkastenund die hohen Hygienestandards der Flaschen. Der geschlossene Stoffkreislauf unddie gute Ökobilanz erfüllen zudem den wichtigen Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit.Pressekontakt:Alfred Peuker02641-9802120peuker@petcycle.deOriginal-Content von: Petcycle GmbH, übermittelt durch news aktuell