20 Jahre Ottawa-Vertrag: Für eine Welt ohne Minen (FOTO)

Oslo (ots) - Vertreter von 164 Vertragsstaaten des Ottawa-Vertrags über dasVerbot von Antipersonenminen treffen sich vom 25. bis 29. November in Oslo.Diese vierte Überprüfungskonferenz soll die Fortschritte beim Verbot vonAntipersonenminen, bei der Vernichtung von Beständen, der Räumung vonMinenfeldern und der Hilfe für die Opfer bewerten. Darüber hinaus soll währendder Konferenz ein Fahrplan für die nächsten Jahre entwickelt werden. DieVertragsstaaten haben sich das große Ziel gesetzt, bis 2025 eine weitgehendminenfreie Welt zu schaffen. Als eine der führenden Mitglieder derinternationalen Landminenkampagne ist Handicap International (HI) in Oslo dabeiund stellt u.a. ihre Erfahrungen mit der Minenräumung bei lang andauerndenKonflikten sowie zwei innovative Projekte vor: 3D-Prothetik für dieUnterstützung der Minenüberlebenden und der Einsatz von Drohnen zur schnellerenVorbereitung von Räumungsarbeiten.Erfolge des Ottawa-VertragsDie vierte Überprüfungskonferenz markiert einen entscheidenden Moment in derGeschichte des Ottawa-Vertrags und findet 20 Jahre nach seinem Inkrafttreten unddem ersten Treffen der Vertragsstaaten im Jahr 1999 statt. Der Vertrag hat sichin dieser Zeit als sehr wirksam erwiesen: 164 Staaten haben ihn unterzeichnet.Der Großteil der Bestände in den Lagern dieser Staaten wurden vernichtet. Vieleverminte Regionen wurden geräumt. Einst stark verminte Länder wie z.B. Mosambiksind heute minenfrei. Antipersonenminen werden von staatlichen Armeen so gut wienicht mehr eingesetzt. Die Zahl der jährlich getöteten und verletzten Menschenist von 9.807 im Jahr 1999 auf 6.897 im Jahr 2018 gesunken.Herausforderungen des VertragsNach 15 Jahren stetigem Rückgang hat sich die Zahl der getöteten und verletztenMenschen jedoch zwischen 2014 und 2018 wieder fast verdoppelt (6.897 im Jahr2018 gegenüber 3.998 im Jahr 2014). Das liegt vor allem an der großen Zahl vonOpfern durch selbstgebaute Minen: 3.789 Menschen, also etwa die Hälfte derGesamtzahl. Hauptsächlich werden selbstgebaute Minen von nichtstaatlichenbewaffneten Gruppen eingesetzt. Diese stellen eine echte Herausforderung für diehohen Ziele der Vertragsstaaten dar. Eine weitere Herausforderung sind dieRäumungsarbeiten unter zunehmend schwierigen Bedingungen: in städtischenGebieten, in denen explosive Überreste in Schutt vergraben sind, bei langandauernden Konflikten oder in sehr abgelegenen Gebieten, in die es schwierigist, Teams zu entsenden. Auch die Versorgung der betroffenen Menschen inentlegenen Regionen ist oft problematisch.Innovative Projekte: 3D-Scanner und Drohnen im EinsatzHI stellt im Rahmen der Konferenz zwei innovative Projekte vor: Die Verwendungvon 3D-Scannern und Druckern zur Herstellung von Prothesen und Orthesen kann insehr abgelegenen Gebieten oder Konfliktsituationen hilfreich sein. Darüberhinaus stellt Handicap International und ihr Partner Mobility Robotics neuerhobene Daten vor, bei denen vergrabene Landminen unter bestimmten Bedingungendurch Drohnen mit Infrarotkameras lokalisiert werden können. Diese im Tschadgetestete Technologie kann Zeit sparen und die Arbeit der Minenräumer/-innensicherer machen. Dies ist ein großer Fortschritt für die humanitäreMinenräumung. Um das Ziel einer minenfreien Welt 2025 zu erreichen, fordert HIeine stärkere Unterstützung für die Minenräumung, auch in Bezug auf Innovationenim Bereich der Minenbekämpfung.Unterstützung der Opfer zeitlebens notwendigAuch in Ländern, in denen die Minenräumung bereits abgeschlossen ist, wirdweiterhin Hilfe für die Überlebenden benötigt. Minenfrei bedeutet nichtopferfrei! Menschen, die z.B. durch eine Mine ein Bein verloren haben, benötigenzeitlebens immer wieder eine neue Prothese. Außerdem haben sie lautOttawa-Vertrag ein Recht auf Unterstützung bei ihrer schulischen, beruflichenund sozialen Inklusion.Der Ottawa-VertragDer Ottawa-Vertrag verbietet den Erwerb, die Herstellung, die Lagerung und denEinsatz von Antipersonenminen und regelt die Räumung verminter Regionen sowiedie Unterstützung der betroffenen Menschen. Der Vertrag wurde am 3. Dezember1997 zur Unterzeichnung freigegeben. Er ist am 1. März 1999 in Kraft getreten.Insgesamt 164 Staaten haben ihn bis heute unterzeichnet, davon haben 163 Staatenratifiziert.Über Handicap InternationalHandicap International ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation. Sieunterstützt weltweit Menschen mit Behinderung und andere besondersschutzbedürftige Menschen, um deren Lebensbedingungen zu verbessern. HI hilftbei Armut und sozialer Ausgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. DieGrundpfeiler ihrer Arbeit sind Menschlichkeit und Inklusion. Aufvölkerrechtlicher Ebene kämpft die Organisation gegen die Missachtung derMenschenrechte, den Gebrauch von Landminen und Streubomben sowie Bombenangriffeauf die Zivilbevölkerung. Handicap International hat die internationaleKoalition gegen Streubomben CMC mitgegründet, gehört bis heute zu ihrenaktivsten Mitgliedsorganisationen und repräsentiert die Kampagne in Deutschland.HI ist außerdem eines der sechs Gründungsmitglieder der Internationalen Kampagnezum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat.Handicap International Deutschland ist Mitglied der internationalen OrganisationHumanity & Inclusion (ehem. Handicap International), die die Umsetzung derProgrammarbeit verantwortet.Hochauflösendes Bildmaterial zum Download unter:www.handicap-international.de/de/pressefotos-downloadGerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin derpolitischen Abteilung Handicap International Deutschland, die in Oslo an derKonferenz teilnimmt.Pressekontakt:Huberta von RoedernLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMail: h.vonroedern@hi.orgTel.: +49 89/54 76 06 34Mobil: +49 151 73 02 32 06www.handicap-international.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16206/4449819OTS: Handicap InternationalOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell