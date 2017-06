20 Jahre MSC - eine Bilanz zum Auftakt der UN Meereskonferenz (FOTO)

Berlin (ots) -Der MSC, das weltweit erste Zertifizierungsprogramm fürnachhaltige Fischerei, wird in diesem Jahr 20. Die gemeinnützigeOrganisation, deren blaues Nachhaltigkeitssiegel in Deutschland,Österreich und der Schweiz bereits auf 7.500 Fischprodukten zu findenist, gehört zu den Begründern einer heute weltweitenMeeresschutzbewegung. Zeit für einen Rückblick - und für einen Blickin die Zukunft, welche in der kommenden Woche auf der Meereskonferenzder Vereinten Nationen (UN) verhandelt wird.Intakte Fischbestände, weniger Beifang, mehr Schutzgebiete,stärkere Kontrollen und detailliertere Forschung: Der MSC (MarineStewardship Council) veröffentlicht heute eine Bilanz des Einflussesvon Fischereizertifizierungen auf den Schutz unserer Meere undFischbestände. Der Bericht verweist auf mehr als 1000 Beispiele fürpositive Veränderungen im Bereich Fischbestandsgrößen undHabitatschutz, die in den vergangenen 20 Jahren durchMSC-zertifizierte Fischereien erwirkt wurden.Die Veröffentlichung des Berichts erfolgt im Kontext derMeereskonferenz der Vereinten Nationen. Ziel der Konferenz, an derVertreter aus Politik, internationalen Organisationen, Wissenschaftund NGOs teilnehmen, ist es, das UN Entwicklungsziel "Schutz und dienachhaltige Nutzung der Meere" (SDG 14) voranzutreiben. DiesesEntwicklungsziel ist eines von 17, auf deren Umsetzung dieinternationale Staatengemeinschaft sich bis 2030 verpflichtet hat.DerMSC beleuchtet auf der Konferenz und im aktuellen Bericht denBeitrag, den glaubwürdige Zertifizierungsprogramme zur Erreichungdieses Entwicklungsziels leisten können:Erfolgreiches ÖkosystemmanagementUm das MSC-Siegel zu bekommen oder es nach einer erfolgreichenZertifizierung auch langfristig zu behalten, haben Fischereienweltweit in den vergangenen 20 Jahren mehr als 1.200 Verbesserungenin ihren Fischereipraktiken durchgeführt. 117 dieser Verbesserungenbezogen sich auf den Schutz sensibler Meeresböden.Beendigung von Überfischung und illegaler FischeiEine aktuelle Bestandsdaten-Anlayse von mehr als 100Fischbeständen in aller Welt belegt, dass MSC-zertifizierteFischereien nur intakte Bestände befischen und die Regenerationüberfischter Bestände ermöglichen.Durch das strenge Kontrollsystem des MSC ist zudem sichergestellt,dass jeder zertifizierte Fisch entlang der gesamten Lieferkette vomKonsumenten bis zu einer nachhaltigen Fischerei zurückverfolgt werdenkann. Fischfang aus illegaler Fischerei hat hier keine Chance.Nachhaltige Entwicklung - der Einklang von Ökonomie und ÖkologieDas UN Entwicklungsziel "Schutz und die nachhaltige Nutzung derMeere" trägt nicht nur ökologischen, sondern auch ökonomischenErfordernissen Rechnung. Als Wirtschaftsfaktor leistet die Fischereiin vielen Ländern einen wichtigen Beitrag zur Nahrungs- undEinkommenssicherung. Eine MSC-Zertifizierung belohnt nachhaltigeFischereien, oft verschafft ihnen das blaue Siegel Zugang zu (neuen)Märkten oder höheren Einnahmen. Für die MSC-zertifizierteKap-Seehecht Fischerei in Südafrika beispielsweise haben Ökonomenerrechnet, dass die MSC-Zertifizierung für eine Einnahmensteigerungin Höhe von 37,6% und die Sicherung von fünf- bis zwölftausendArbeitsplätzen verantwortlich ist."Wenn wir großflächige Verbesserungen für unsere Ozeane undFischbestände bewirken wollen, kommen wir um marktbasierte Ansätzenicht umhin. Wir brauchen Programme, die alle Beteiligten - vomKonsumenten über den Händler bis zum Fischer - mit einbinden", soStefanie Kirse, Leiterin MSC Büro Deutschland/Österreich/Schweiz."Mit Hilfe unseres Siegels schaffen wir eine direkte Verbindungzwischen den Tellern der VerbraucherInnen und der Gesundheit unsererOzeane."Wir wollen Meer! Unsere Meere, unsere Zukunft - es gibt noch vielzu tunWährend sich viele Fischbestände in mittleren und hohenBreitengraden in den vergangenen 20 Jahren dank nachhaltigererFischerei erholen konnten, sind weltweit immer noch gut 30% derBestände überfischt und viele Fischereien nicht nachhaltig. Mehr alsdie Hälfte aller Fischereien, die in den vergangenen Jahren eineMSC-Zertifizierung ins Auge gefasst haben, mussten schon im Zuge derfreiwilligen "Vorbewertung" erkennen, dass sie noch weit von derErfüllung der strengen MSC Nachhaltigkeitskriterien entfernt waren.Sie traten erst nach einer langen, zum Teil mehrjährigen Phasefischereilicher Verbesserungen in den eigentlichenZertifizierungsprozess ein. Was die Verteilung der zertifiziertenFischereien auf der Welt betrifft, skizziert der Bericht eineindeutiges Bild: Auf der südlichen Erdhalbkugel, auf der einige derMeeresgebiete mit der höchsten Produktiviät und Artenvielfalt liegen,konnten in den vergangenen 20 Jahren vergleichsweise wenigeFischereien zertifiziert werden. Gleichwohl sind in diesem Teil derWelt hunderte Millionen Menschen für ihren Lebensunterhalt auf denFischfang angewiesen, der Export von Fisch bringt den betroffenenLändern mit 80 Milliarden US$ höhere Erlöse, als der Export alleranderen Nahrungsmittel - darunter Reis, Zucker oder Kakao - zusammen.Ziel des MSC ist es daher, in den kommenden Jahren mit neuen Tools,wissenschaftlicher Forschung und finanziellen Mitteln vermehrt auchkleine Fischereien in Entwicklungsländern auf dem Weg zu mehrNachhaltigkeit zu unterstützen. Wir wissen heute, dass glaubwürdigeZertifizierungsprogramme wie der MSC hier einen wichtigen Beitragleisten. Auch darum wird es auf der anstehenden UN Konferenz gehen.Über den MSCDer MSC (Marine Stewardship Council) ist eine internationale,unabhängige und gemeinnützige Organisation. Das MSC-Labelkennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus nachhaltigem Wildfang undträgt durch sein ökologisches Zertifizierungs- undKennzeichnungsprogramm zu gesunden Weltmeeren bei. Derzeit sind 296Fischereien MSC-zertifiziert, hunderte weitere lassen aktuell einPre-Assessment durchführen oder befinden sich in vom MSC unterstützensog. Fischereiverbesserungsprojekten (FIPs), mehrheitlich inEntwicklungsländern. In Deutschland sind derzeit sieben Fischereienzertifiziert, diese landen ungefähr die Hälfte der gesamten deutschenFangmenge an. Weltweit stammen heute 14 Prozent der Fangmenge vonFischereien, die zertifiziert sind (12%) oder sich imBewertungsprozess befinden (2%).Bis 2020 sollen es 20% werden.