20 Jahre Lichthof in Gelsenkirchen: Lernen, wo einst die Zeche zahlte

Gelsenkirchen (ots) - Erst war es die Maschinenhalle der ZecheRheinelbe. Später holten hier die Kumpels ihre Lohntüten ab. Seit 20Jahren dient das markante Ziegelsteingebäude Lichthof an derLeithestraße 37 im Stadtteil Ückendorf als Tagungshotel undFortbildungshaus, vornehmlich für die öffentliche Bauverwaltung inNRW. Nun hat die Einrichtung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW(BLB NRW) runden Geburtstag gefeiert.Ein kleines Geburtstagsfrühstück im Kreise der engstenMitarbeiter: Die Bodenständigkeit, mit der der BLB NRW den rundenGeburtstag seines Tagungshotels Lichthof gefeiert hat, hätte denKumpels sicher zugesagt. Doch ihre Tage auf dem ehemaligenRheinelbe-Areal sind lange gezählt. Bereits 1993 kaufte das Land NRWdas Gebäude, das seit den 50er Jahren als Lohnhalle derZechengesellschaft diente. Es folgte ein gut dreijähriger Umbau zurFortbildungseinrichtung des Ministeriums für Bauen und Wohnen und dieoffizielle Eröffnung des damals Lichthof getauften Gebäudes am 31.Januar 1997. Seit 2001 ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWEigentümer und Betreiber des Lichthofs.Der Lichthof lockt jährlich 15.000 Gäste nach GelsenkirchenObwohl das Gebäude zwischen Wissenschaftspark und Rheinelbe-Parkgeschützt und auch ein wenig versteckt im Grünen liegt, ist es mitnur 15 Minuten Fußweg zum Hauptbahnhof bestens angebunden. Unddementsprechend gut besucht: Rund 15.000 Tagungsgäste und 6.700Übernachtungsgäste kehren hier jährlich ein. Viele davon sindMitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BLB NRW, denn der Betrieb nutztden Lichthof vor allem als zentrale Fortbildungs- und Tagungsstättefür seine Belegschaft. Aber auch andere Nutzer aus derLandesverwaltung, wie die Bezirksregierung Arnsberg, dieJustizakademie NRW oder die Fachhochschule für öffentlicheVerwaltung, nutzen den Lichthof regelmäßig.Glasüberdachter Innenhof wird zum NamensgeberZum besonderen Atmosphäre des Lichthofs trägt neben seiner Lageauch das Gebäude selbst bei. Nicht nur die Ziegelsteinfassade,sondern auch die außergewöhnliche Stahldachkonstruktion ist einKennzeichen der ehemaligen Zechenarchitektur. Der Name Lichthof wurde1996 im Rahmen eines Ideenwettbewerbs gefunden und geht auf denglasüberdachten Innenhof zurück, der bei Großveranstaltungen bis zu200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Platz bietet.Fotos zum Lichthof finden Sie unter auf unserer Website unterhttps://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/170220/index.phpZahlen und Fakten- Tagungshotel Lichthof- Leithestraße 37, 45886 Gelsenkirchen- Eigentümer: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW- Eröffnung: 31.01.1997- 9 Seminarräume plus Foyer- 48 Einzel- und 5 Doppelzimmer- ca. 15.000 Tagungsgäste jährlich- ca. 6.700 Übernachtungsgäste jährlich- URL: www.lichthof.nrw.deÜber den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietflächevon etwa 10,5 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen vonrund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten undanspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleitungumfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau undModernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch undarchitektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. 96 Prozent seiner Projekteschließt er kostensicher ab. Als Berater mit großer Expertiseermöglicht der BLB NRW dem Land eine effiziente Flächennutzung, trägtdamit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einen elementarenBeitrag für ein lebenswertes NRW.