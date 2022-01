20 Jahre Labbé & Cie.: Erfolg braucht kluge Köpfe mit integrem Charakter

München/Nürnberg (ots) -Warum ist Top Executive Search eine der vornehmsten sowie wertvollsten Tätigkeiten? - Weil die Besetzung von Spitzen- und Schlüsselpositionen mit fachlich geeigneten und charakterlich integren Leistungsträgern jedenfalls zu den wesentlichen strategischen, den Erfolg von Unternehmen bestimmenden Investitionsentscheidungen zählt.Headhunting verpflichtet! - Warum Return on Character (RoC) maßgeblich ist.Ehemalige Partner, Gesellschafter und Senior Advisor im Fragen-und-Antwort-Gespräch mit Gründungsgesellschafter Marcus Labbé über Berufsethos und Selbstverständnis in Sachen Headhunting jenseits des Mainstreams. Das Interview ist zu finden auf www.labbe-cie.de, dort IM FOKUS (https://www.labbe-cie.eu/fileadmin/user_upload/Labbe___Cie._Headhunting_oblige.pdf). Wesentliches gewinnt durch Prägnanz.Labbé & Cie. "genießt bei Entscheidern hinsichtlich der externen Besetzung von Positionen auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. Führungsebene einen exzellenten Ruf als ebenso diskret wie erfolgreich agierender Headhunter" (SZ) und "gilt als Premium Boutique bei der strategisch orientierten Besetzung von Schlüsselpositionen auf Top Management Ebene. Zu den Mandanten gehören Entscheider von Börsen- und Familienunternehmen" (F.A.Z.).Zu den Kernkompetenzen von Labbé & Cie. zählen Top Executive Search (Besetzung von Spitzen- und Schlüsselpositionen i.A. des Top Management), Aufsichts- und Beiratsservices (Besetzung von C-Level- sowie Aufsichts- und Beiratspositionen i.A. von Aufsichtsratsvorsitzenden und Aufsichtsgremien), Leadership Advisory (Evaluierung der und Ertüchtigung zur an Werten orientierten Führungskultur und -qualität i.A. von Entscheidern und Eigentümern).Pressekontakt:Dr. Thomas Kienleinfo(a)labbe-cie.de0911 | 37 65 65 0.Original-Content von: Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrats- und Beiratsservices, übermittelt durch news aktuell