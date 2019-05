Köln (ots) - Zum zwanzigsten Mal präsentieren SUPER RTL und IPDeutschland im Rahmen der Fachtagung "Kinderwelten" aktuelleForschungsergebnisse zum Medien- und Konsumverhalten von Kindern. ImFokus der heutigen Veranstaltung stehen die ganzheitliche Betrachtungdes kindlichen Alltags sowie aktuelle Erkenntnisse zur Mediennutzung.Fernsehen bleibt Lieblingsmedium der KinderMedien spielen für Kinder eine entscheidende Rolle und werdeninsgesamt 125 Minuten pro Tag genutzt, so das Ergebnis einerMütterbefragung von Kindern zwischen drei und 13 Jahren. Je nachAnlass greifen die Kleinen dabei auf unterschiedliche Geräte zurück.Eine repräsentative Tagebuchstudie von Acht- bis 13-Jährigen zeigt:Ihnen stehen unter der Woche - nach Schule und regelmäßigenAktivitäten wie z.B. Sporttraining - im Durchschnitt mehr als achtStunden Freizeit zur Verfügung, die sie auf vielfältige Art und Weisenutzen. Das Fernsehen ist mit einer Reichweite von 93% innerhalb desdreitägigen Befragungszeitraums, noch immer das Lieblingsmedium derKinder und kommt auf eine durchschnittliche Nutzung von 66 Minutenpro Tag. Damit liegt es deutlich vor dem Lesen (75%) und Hören (71%).Auch das Smartphone wird erwartungsgemäß besonders gern verwendet(31 Minuten pro Tag) und kann gegenüber der letzten Befragung von2014 die deutlichsten Zuwächse in Reichweite und Nutzungsdauervorweisen. Über alle Bildschirme hinweg stehen vor allem Videos hochim Kurs. Social Media spielt für die meisten Kinder hingegen nocheine untergeordnete Rolle.Kinderwelten im Wandel der ZeitSeit 20 Jahren erforscht Deutschlands älteste Fachtagung fürKinderunterhaltung den Wandel der Mediennutzung - und war von Anfangan Teil der Transformation. Wurde kurz nach der Jahrtausendwendeteilweise noch analog mit Overheadprojektor und Diashow vorgetragen,so waren die Inhalte seit jeher digital: Bereits im Jahr 2000 ging esin einem der ersten Vorträge um "Kinder und Internet". Schon damalsgriff man den digitalen Wandel und die einhergehenden Veränderungender Medienrezeption von Kindern auf. Um die neuesten Trends undEntwicklungen der Zielgruppe im Blick zu haben, wurden mittlerweileüber 125.000 Kindern mehr als 8.000 Fragen zu Mediennutzung, Werbungund ihrem Alltag gestellt.Ob Soziologen, Pädagogen, Autoren oder prominente Gäste wieModeratorin Nazan Eckes oder das "Haselhörnchen" von SUPER RTL - dieKinderwelten bieten seit zwei Jahrzehnten eine bunte Mischung ausinteressanten Rednern und spannenden Thesen aus den verschiedenstenFachbereichen. Für die Zusammenstellung aktueller Themen und neuenEinblicken in die kindliche Mediennutzung sorgt seit 20 Jahren BirgitGuth, Leiterin Insights & Analytics bei SUPER RTL. Ein Interview mitGuth anlässlich des Jubiläums der Kinderwelten steht im SUPER RTLNewsroom zur Verfügung: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Kinderwelten-Fachtagung-2019/Detaillierte Infos und Quellenangaben sowie weitere Informationenzu allen Vorträgen der Veranstaltung finden Sie unter:http://ip.de/KinderweltenPressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 - 51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell