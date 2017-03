20 Jahre KiKA: ARD-Vorsitzende Karola Wille und ZDF-Intendant Thomas Bellut gratulieren zum Jubiläum / Zahlreiche Programmhighlights und Mitmach-Aktionen im Geburtstagsjahr (FOTO)

Erfurt (ots) -Die ARD-Vorsitzende Karola Wille und ZDF-Intendant Thomas Belluthaben dem Kinderkanal von ARD und ZDF zum 20. Geburtstag gratuliert.Gemeinsam mit KiKA-Programmgeschäftsführer Michael Stumpf zogen siebei einer Pressekonferenz in Erfurt Bilanz und informierten über daslaufende Jubiläumsjahr und die zukünftige Ausrichtung des Senders.Der Kinderkanal von ARD und ZDF präsentiert zu seinem Geburtstag überdas gesamte Jahr Programmhighlights, Mitmach-Aktionen und Blickehinter die Kulissen.Die ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Karola Wille würdigte KiKAals "gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit von ZDFund ARD. KiKA genießt mit seinen vielfältigen Angeboten hohesVertrauen und große Wertschätzung - auch bei den Eltern. DieHerausforderung für KiKA besteht jetzt darin, das lineare Bekenntnisaus seinem Geburtsjahr 1997 auf die nonlineare, digitale Welt zuübertragen, dabei seine hohe Qualität, Relevanz und Reputation zuerhalten sowie Medienkompetenz zu stärken. Es braucht gerade in denKinderzimmern kritische Mediennutzer, die in dieser digitalen Weltfähig sind, sich selbstständig ihre Meinung zu bilden. Ich freue michauch, dass der originäre Kinderfilm jetzt seinen festen Platz imKiKA-Programm hat."ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Der kontinuierliche Erfolg desKiKA ist eine Leistung, die unser aller Anerkennung verdient. Nichtzuletzt durch die Präsenz auf unterschiedlichen Ausspielwegen fördertder Kinderkanal seit vielen Jahren die Medienkompetenz der jungenZuschauer und setzt plattformübergreifend Qualitätsstandards.Werbefrei und pädagogisch verantwortet bietet KiKA einen Schutzraum,in dem Kinder lernen können, sich souverän in der komplexen digitalenMedienwelt zu bewegen. Ein vielversprechendes Jubiläumsjahr liegt voruns, und wir freuen uns auch in Zukunft auf attraktive Programmmarkendes Kinderfernsehens."KiKA Programmgeschäftsführer Michael Stumpf dankte für dieerfolgreiche Zusammenarbeit und versprach im Jubiläumsjahr einenBlick hinter die Kulissen von KiKA und beliebter TV-Formate: "Wirwollen Kinder und Erwachsene mit auf eine Reise nehmen durch 20 JahreKinderfernsehen, auf der sie mit der KiKA-Wunschfilmaktion im Sommerselbst zu Programmgestaltern werden." Michael Stumpf kündigteaußerdem einen Facebook-Auftritt an, der sich an Erwachsene richtetund die KiKA-Aktionen im Jubiläumsjahr und darüber hinaus begleitet.Programmliche Höhepunkte sind unter anderem die Neuauflage der"Teletubbies" (ZDF) ab 10. April sowie die Ausstrahlung der 5.Staffel von "Yakari" (WDR). Im November heißt es imKiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für meine Recht! - Gemeinsam leben".In diesem Gemeinschaftsprojekt möchten die Kinderprogrammredaktionenvon ARD, ZDF und KiKA das Verständnis für das Zusammenlebenunterschiedlicher Kulturen in Deutschland fördern.Über KiKASeit dem Sendestart des Kinderkanals von ARD und ZDF am 1. Januar1997 sind viele Kinder mit den Programmen von KiKA aufgewachsen. Mitseinem Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden undinformierenden Programmen hat KiKA einen Spitzenplatz im deutschenKindermedienmarkt erobert, der sich in den zurückliegenden zweiJahrzehnten radikal verändert hat. Genre- und themenreich bietet derSender jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Einen Mitschnitt der Pressekonferenz sowie weitere Informationen,Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell