Berlin (ots) -Seit 20 Jahren erkundet das "Heimatjournal" in Berlin undBrandenburg, was Heimat bedeutet. Für die große Jubiläumssendung amSamstag, 14. Juli, 18.30 Uhr im rbb Fernsehen haben die ModeratorenCarla Kniestedt und Ulli Zelle Prominente aus den vergangenen 20"Heimatjournal"-Jahren eingeladen. Im Sommergarten auf demrbb-Gelände in Potsdam-Babelsberg erzählen sie, warum sie dort, wosie zu Hause sind, gerne leben, was sie stört und was sie antreibt,sich zu engagieren. Natürlich wird auch geklönt, gegrillt undgesungen.Als Gäste haben zugesagt: Franziska Giffey,Bundesfamilienministerin und ehemalige Bezirksbürgermeisterin vonBerlin-Neukölln, Birgit Fischer, Weltsportlerin und Fotografin, HeidiHetzer, Rennfahrerlegende und Weltreisende mit Oldtimer Hudo, RonnyPietzner, Weltmeisterkoch, er serviert Fingerfood aus Brandenburg,Wladimir Kaminer, Schriftsteller, sowie Shan Rahimkhan, Promifriseurund Wahlberliner.In weit über 1.000 Sendungen, immer samstags ab 19.00 Uhr, hat das"Heimatjournal" unzählige Orte Brandenburgs und fast jede EckeBerlins besucht. Es erzählt Geschichten von Berlinerinnen undBrandenburgern, macht Entdeckungen vor der Haustür und stellt Landund Leute vor. Zum Jubiläum zeigt das rbb Fernsehen seit Samstag, 23.Juni, drei Sonderausgaben mit "Heimatjournal"-Superlativen aus 20Jahren. Höhepunkt der Sommerreihe zum 20. Geburtstag ist am 14. Julidie einstündige Jubiläumssendung aus dem Sommergarten.Die Jubiläumssendung auf einen Blick:Sa 14.07.2018 | 18:30 Uhr | rbb Fernsehen 20 Jahre Heimatjournal:"Heimatjournal" - Heute aus dem Sommergarten Die Moderatoren CarlaKniestedt und Ulli Zelle haben Prominente aus den vergangenen 20"Heimatjournal"-Jahren eingeladen: Franziska Giffey, Birgit Fischer,Heidi Hetzer, Wladimir Kaminer, Ronny Pietzner, Shan Rahimkhan.Pressekontakt:Christoph MüllerTel 030 / 97 99 3 - 12 116christoph.mueller@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell