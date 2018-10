20 Jahre Handbuch Fernweh: Guter Rat immer zur Hand / Schüleraustausch-Ratgeber informativer als Online-Datenbanken (FOTO)

Bonn (ots) -Eine neue Sprache lernen, in eine fremde Kultur eintauchen,weltweit Freunde finden, den gewohnten Schulalltag hinter sichlassen: Alle diese Möglichkeiten bietet ein Auslandsschulbesuch.Damit diese Erfahrungen zum Erlebnis werden, sind viele Fragen zuklären. Doch wo soll man anfangen? Seit nunmehr 20 Jahren ist dasHandbuch Fernweh das verlässliche Standardwerk für denSchüleraustausch - und somit der ideale Begleiter für Jugendliche undEltern bei der Realisierung des Traums vom Auslandsaufenthalt.Schritt für Schritt greift die aktualisierte Jubiläumsausgabewieder alle Aspekte auf, die für ein gelungenes Auslandsabenteuerbeachtet werden müssen - vom ersten Fernweh hin zur Rückkehr. Nebennützlichen Tipps und Informationen zum Bewerbungsverfahren oder zurAuswahl der Programmanbieter werden nicht zuletzt auchHerausforderungen wie Kulturschock, Gastfamilienwechsel und Heimwehbehandelt. Der Leser erhält fundiertes Wissen über dieCharakteristika von Gastfamilien- und Internatsaufenthalten mitSchulbesuch im Ausland und die deutsche Austauschbranche.Der Ratgeber bietet als Entscheidungshilfe zahlreiche Vorteilegegenüber Online-Recherche und Broschüren-Dschungel: In denübersichtlichen Preis-Leistungs-Tabellen werden die Programmedeutscher Austauschorganisationen und Agenturen für die 20beliebtesten Gastländer aufgeführt, beispielsweise die USA oderKanada, aber auch viele europäische oder spanischsprachige Länder.Der Mehrwert gegenüber Online-Datenbanken: Alle Angaben sindselbstverständlich auch für die 18. Auflage sorgfältig vomunabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser geprüft. So erfährtder Leser auf einen Blick, was er für sein Geld bekommt und wird indie Lage versetzt, die individuell beste Entscheidung für den Weg indie Ferne zu treffen.Neben der Verbesserung der Sprachkenntnisse ist ein Schulbesuch imAusland eine gute Gelegenheit, persönliche Erfahrungen im Dialog mitanderen Kulturen und Lebensweisen zu machen. Generationen vonAustauschschülern haben mit dem Handbuch Fernweh als Wegweiser denSchritt ins Land ihrer Wahl gewagt. Allein im Schuljahr 2017/18gingen rund 86% aller Austauschschüler in Deutschland mit einer derim Buch gelisteten Anbieter an eine öffentliche Schule im Ausland.Träume zu Plänen machen: Die Neuauflage hilft dabei - genauso wieein Besuch der deutschlandweit stattfindenden JugendBildungsmesseJuBi, der größten Spezial-Messe für Auslandsaufenthalte. Die JuBiwird von Thomas Terbeck organisiert, dem Autor des Handbuch Fernweh.Er war selbst Austauschsschüler und bereiste bis zum seinem 25.Lebensjahr fast 40 Länder auf der ganzen Welt.Weiterführende Informationen wie Inhaltsverzeichnis, Leseprobenund Messe-Termine: www.weltweiser.deKurz und bündigThomas Terbeck: Handbuch Fernweh. Der Ratgeber zum Schüleraustausch,mit übersichtlichen Preis-Leistungs-Tabellen vonHigh-School-Programmen für 20 Gastländer, 18., vollständigüberarbeitete und erweiterte Auflage, weltweiser Verlag 2018, 512Seiten, 18.50 Euro, ISBN 978-3-935897-38-9Über unsweltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag.Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig überAuslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wieSchüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair,Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Auslandzu informieren.Wir sind weder eine Austauschorganisation noch einReiseveranstalter. Unsere Arbeit besteht darin, die Angeboteunterschiedlicher Veranstalter unter die Lupe zu nehmen und für jedeneinzelnen Interessenten die individuell besten Programme zu finden.Darüber hinaus veranstalten wir bundesweit die JugendBildungsmesseJuBi, veröffentlichen Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, sindHerausgeber der Zeitung Stubenhocker, halten Vorträge an Schulen undanderen Bildungseinrichtungen und betreiben verschiedeneInternetforen.Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthaltenicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einenwichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance,eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zuerweitern, sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehenlassen.Pressekontakt:weltweiser - Der unabhängige Bildungsberatungsdienst & VerlagStefan Ebert - Büro BonnPrinz-Albert-Straße 31 - 53113 BonnE-Mail: fernweh@weltweiser.deTelefon: 0228 391 87 84Original-Content von: weltweiser - Der unabhängige Bildungsberatungsdienst, übermittelt durch news aktuell