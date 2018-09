20 Jahre Google - Vom Garagenprojekt zum Global Player (AUDIO)

Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Als Larry Page und Sergey Brin Ende der90er in ihrer Garage im kalifornischen Mountain View vor sich hinfrickelten, hatten sie einen Traum: Eine Suchmaschine, die alleInformationen der Welt zugänglich macht. Die Idee von Google wargeboren. Dass ihr Garagenprojekt tatsächlich einmal so groß werdenwürde, hatten die beiden Studenten damals nicht gedacht. Schnellgehörte "mal eben was googeln" zum ganz normalen Sprachgebrauch undwurde schon 2004 mit einem Eintrag im Duden sozusagen geadelt. Jetztfeiert Google Geburtstag. 20 Jahre ist das Unternehmen alt. Mehr vonMathias Pillasch.Sprecher: Wollte man früher Informationen finden, war das mühsamund es dauerte auch recht lang. Dann zog das Internet langsam in denAlltag ein, und kurze Zeit später eine Suchmaschine, die unser Lebenrevolutionieren sollte.O-Ton 1 (Lena Heuermann, 14 Sek.): "Durch die ganze Flut anInformationen ist Google für viele einfach der Eingang ins Internet.Und Google entwickelt sich ja auch weiter: Also durch den GoogleAssistent beispielsweise muss ich jetzt inzwischen nicht mehr tippen,sondern ich kann mit Google reden und bekomme die Informationen inSekundenschnelle."Sprecher: Erklärt Lena Heuermann von Google Deutschland, die mitzu den ersten Nutzern gehörte. Kleine Anlaufschwierigkeiten gehörtendamals dazu. Denn die wenigsten wussten, wie man mit Google auchtatsächlich eine brauchbare Antwort bekommt.O-Ton 2 (Lena Heuermann, 22 Sek.): "Anfangs wurden primärEinwort-Suchanfragen gestellt. Das heißt, 'Urlaub' beispielsweiseoder 'Mallorca'. Dann waren die Nutzer öfters frustriert, weil dannwahnsinnig viele Suchergebnisse kamen. Irgendwann hat man dannverstanden, dass man auch mehrere Wörter eingeben kann. Das heißt zumBeispiel 'Urlaub, Mallorca, Last Minute, All Inclusive'. So konnteman seine Suche dann schon ein bisschen mehr einschränken."Sprecher: Inzwischen kann man sich mit der Suchmaschine sogarrichtig unterhalten. Und auch generell sind die Suchmöglichkeitenviel breiter aufgestellt: Fotos, Videos und auch Standorte - danachzu suchen ist heute so normal, als wäre es nie anders gewesen. Sorgenum seine Daten muss man sich dabei übrigens nicht machen.O-Ton 3 (Lena Heuermann, 26 Sek.): "Ganz wichtig dabei zu wissenist, dass die Daten immer dem Nutzer gehören, dass die Nutzerjederzeit und immer Zugriff auf diese Daten haben. Wir haben ein Toolentwickelt, das heißt 'Mein Google'. Und mithilfe dieses Tools kannich einsehen, welche Daten über mich erhoben werden von Google, wasGoogle damit macht und kann die natürlich auch verwalten. Das heißt,ich kann sie beispielsweise löschen oder pausieren, sodass der Nutzerjederzeit Zugriff und auch Kontrolle über seine Daten hat."Sprecher: Am Ende ist Google natürlich noch lange nicht. Gerade inSachen künstliche Intelligenz können wir uns auf einiges gefasstmachen. In viele Wohnzimmer ist sie schon in Form des Google HomeSprachassistenten eingezogen. Die nächste Revolution ist allerdingsnur noch eine Frage der Zeit.O-Ton 4 (Lena Heuermann, 20 Sek.): "Ich glaube, das, was uns ammeisten beeindrucken wird in naher Zukunft, ist in der Tat dasselbstfahrende Auto. Da sind wir technologisch schon sehr weit. Alsowir haben inzwischen Testfahrten in den USA, wo kein Mensch mehrhinterm Lenkrad sitzt, sondern die Technologie übernimmt. Das wird,glaube ich, der nächste große Durchbruch, wo man sagt: Wow, da hatdie Technologie wirklich eine Revolution hingelegt."Abmoderationsvorschlag: 20 Jahre Google - auch wir gratulierennatürlich und feiern mit.Pressekontakt:Lena HeuermannPressesprecherin // Head of Product Communicationslheuermann@google.comOriginal-Content von: Google Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell