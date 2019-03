20 Jahre Einsatz für nachhaltige Waldbewirtschaftung: PEFC Deutschland feiert Jubiläum (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Stuttgart (ots) -20 Jahre PEFC-Zertifizierung in Deutschland: Mehr als 2/3 desdeutschen Waldes werden nachweislich nachhaltig bewirtschaftet /bereits über 3.000 PEFC-Zertifikate an holzverarbeitende Betriebevergeben / rund 40% aller Bundesbürger kennen das PEFC-Siegel.Im Jahr 1999 ursprünglich als pan-europäische Initiativegegründet, feiert die weltweit größte Waldschutzorganisation PEFC indiesem Jahr ihr Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen. Und auch derVerein PEFC Deutschland e.V., der in Deutschland die Standards fürnachhaltige Waldbewirtschaftung und die Verfahren der Zertifizierungentwickelt, blickt 2019 auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurück.Innerhalb dieses Zeitraums haben sich hierzulande über 200.000Waldbesitzer der PEFC-Zertifizierung angeschlossen. Damit ist aufmehr als zwei Dritteln der deutschen Waldfläche durch unabhängigeKontrollinstitute nachgewiesen, dass diese nach ökologischen,ökonomischen und sozialen Kriterien nachhaltig bewirtschaftet wird.Zudem konnte 2018 bereits das 3.000.PEFC-Chain-of-Custody-Zertifikat überreicht werden. Mit derChain-of-Custody-Zertifizierung stellen holz- und papierverarbeitendeBetriebe sicher, bei ihrer Produktion Holz aus nachhaltigbewirtschafteten Wäldern einzusetzen. Dieses weisen sie gegenüberAbnehmern in der Lieferkette bzw. Endverbrauchern mit dem PEFC-Siegeltransparent nach. Inzwischen kennen rund 40 Prozent aller Menschen inDeutschland ab 18 Jahren das PEFC-Siegel (repräsentative Umfragedurch die Gesellschaft für Konsumforschung im Februar 2019). Dazuträgt eine stetig steigende Zahl an Alltagsprodukten wieOffice-Papiere, Holzprodukte in Baumärkten, Hygienepapiere,Holzspielzeug oder Verpackungen bei, die das PEFC-Siegel tragen.In einem multimedialen PEFC-Jubiläums-Special unterhttps://pefc.pageflow.io/20-jahre-pefc wurden Zahlen, Fakten, eineChronik sowie Bilder und Videos zusammengetragen, um über dieGeschichte, die Erfolge und die Herausforderungen für die nächsten 20Jahre zu informieren. Dieses wird im gesamten Jubiläumsjahr abrufbarsein und kontinuierlich um weitere Inhalte ergänzt.Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat sich PEFC Deutschland nichtallein auf die Zertifizierung von Waldflächen und holzverarbeitendenUnternehmen fokussiert, sondern kontinuierlich neue Angebotegeschaffen. Unter anderem wurde das PEFC-Regional-Label etabliert,mit welchem Betriebe sowohl die nachhaltige als auch die regionaleHerkunft ihrer eingesetzten Holzrohstoffe nachweisen können. Mit derPEFC-Erholungswaldzertifizierung und der Zertifizierung fürWeihnachtsbaumkulturen auf Waldflächen können Forstbetriebe ihrebestehende PEFC-Zertifizierung ergänzen.Bildmaterial:https://pefcdeutschland.sharefile.com/d-sd562ae423bf4db28Waldbilder_PEFC: PEFC Deutschland blickt in diesem Jahr auf 20ereignisreiche und erfolgreiche Jahre zurück. © PEFC Deutschland.PEFC-Produkte: Eine stetig steigende Zahl an Alltagsprodukten wieOffice- und Hygiene-Papiere, Holzprodukte in Baumärkten undMöbelhäusern, Holzspielzeug oder Verpackungen tragen das PEFC-Siegel;es hilft Verbrauchern bei der Suche nach Holzprodukten ausnachhaltiger Waldbewirtschaftung. © PEFC DeutschlandJubiläumslogo_20_Jahre_PEFC_: Das Logo "20 Jahre PEFC" wird imgesamten Jubiläumsjahr in der Außendarstellung eingesetzt und kannauch von PEFC-zertifizierten Unternehmen, von PEFC-zertifiziertenForstbetrieben oder Händlern von PEFC-zertifizierten Produktengenutzt werden.Gründung_DFZR_1999: Rückschau: 21 Tage nach Gründung des damalsnoch "Pan-Europäischen Forst-Zertifizierungssystem" genannten PEFCauf internationale Ebene wurde in Bonn der DeutscheForst-Zertifizierungsrat (DFZR) gegründet. Der DFZR ist dasmaßgebliche Steuerungs- und Entscheidungs¬gremium für dieZertifizierung nachhaltiger Waldbewirtschaftung nach PEFC inDeutschland. © AFZ Der Wald / Archiv.Über PEFC:PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltigerWaldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem.Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich ausökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFCDeutschland e.V. wurde 1999 gegründet und entwickelt die Standardsund Verfahren der Zertifizierung, stellt der ÖffentlichkeitInformationen bereit und vergibt die Rechte am PEFC-Logo inDeutschland. PEFC ist in Deutschland das bedeutendsteWaldzertifizierungssystem: Mit rund 7,6 Millionen Hektarzertifizierter Waldfläche sind bereits mehr als zwei Drittel derdeutschen Wälder PEFC-zertifiziert.Pressekontakt:Catrin FetzPEFC Deutschland e. V.Tübinger Straße 1570178 StuttgartTel.: 0711 24861820fetz@pefc.deOriginal-Content von: PEFC Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell