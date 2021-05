20 Jahre an der Börse könnten den Unterschied zwischen 0 und 630.025 US-Dollar ausmachen

Wenn du kein erfahrener Börsen-Investor bist, zögerst du vielleicht mit dem Einstieg, weil du befürchtest, dass deine Positionen während eines Börsencrashs implodieren oder du einfach die falschen Aktien auswählen könntest. Diese Dinge können passieren, aber es sind Risiken, die man in den Griff bekommen kann.

Aktien von guten Unternehmen, die während eines Börsencrashs nach unten gehen, sind immer wieder nach oben gegangen, sobald sich der Markt erholt hat. Korrekturen und Abstürze kommen alle paar Jahre vor, und trotzdem hat die Börse über viele Jahrzehnte ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 10 % erzielt. Und du kannst vermeiden, die falschen Aktien auszuwählen, indem du einfach alle (oder die meisten) auswählst – über Indexfonds.

Sehen wir uns also an, was langfristiges Investieren an der Börse für dich tun kann.

Wie klingen 630.025 US-Dollar?

Investieren an der Börse kann den Unterschied zwischen einem schwierigen Ruhestand (die Sozialversicherungsleistungen betragen im Durchschnitt weniger als 20.000 US-Dollar pro Jahr) und einem komfortablen Ruhestand bedeuten. Da heutzutage relativ wenige von uns eine ausreichend hohe Rente haben, müssen die meisten von uns sparen und investieren, um sich eine finanziell sichere Zukunft aufzubauen.

Die Börse ist für die meisten Menschen wohl der beste Wohlstandsproduzent und übertrifft Anleihen, Gold, Immobilien und andere Alternativen. Aber was kann sie für dich tun? Nun, wirf einen Blick auf die folgende Tabelle, die zeigt, was du anhäufen könntest, wenn du jedes Jahr 10.000 US-Dollar über verschiedene Zeiträume investierst und dabei verschiedene durchschnittliche Wachstumsraten erzielst:

Zeitraum 6 % Wachstum 8 % Wachstum 10 % Wachstum 10 Jahre 139.716 USD 156.455 USD 175.312 USD 15 Jahre 246.725 USD 293.243 USD 349.497 USD 20 Jahre 389.927 USD 494.229 USD 630.025 USD 25 Jahre 581.564 USD 789.544 USD 1,1 Mio. USD 30 Jahre 838.017 USD 1,2 Mio. USD 1,8 Mio. USD 35 Jahre 1,2 Mio. USD 1,9 Mio. USD 3,0 Mio. USD 40 Jahre 1,6 Mio. USD 2,8 Mio. USD 4,9 Mio. USD

Es gibt unterschiedliche Wachstumsraten in der Tabelle, weil die Renditen an der Börse nicht garantiert sind. Der langfristige Durchschnitt liegt bei etwa 10 %, aber über deine eigenen 20, 30 oder sogar 40 Jahre könnten es durchschnittlich 8 % oder 6 % oder vielleicht 12 % sein. Es ist generell klug, auf das Beste zu hoffen, aber sich auf das Schlimmste vorzubereiten.

Hier sind einige Dinge, die du im Zusammenhang mit der obigen Tabelle wissen solltest:

Du kannst von 0 auf 630.025 US-Dollar kommen, wenn du 10.000 US-Dollar jährlich 20 Jahre lang investierst und es mit 10 % pro Jahr wächst.

Du kannst 1 Million US-Dollar in nur 25, 30 oder 35 Jahren anhäufen, je nachdem, wie die Börse wächst.

Eine schnellere Wachstumsrate bedeutet einen viel größeren Pensionsfonds, aber selbst eine Wachstumsrate von 6 % kann dir über 20 bis 25 Jahre viele Hunderttausende von Dollar einbringen.

Du kannst dein Ergebnis steigern, indem du mehr als diese 10.000 US-Dollar jährlich investierst. Es mag nicht einfach sein, aber wenn du verheiratet bist, hast du vielleicht zwei Einkommen, aus denen du schöpfen kannst. Und selbst wenn du nicht verheiratet bist, könntest du dir ein paar Nebenjobs suchen oder einfach weniger ausgeben.

Du kannst darauf abzielen, diese 10 % Wachstumsrate (oder was auch immer es am Ende sein wird) zu erreichen, indem du in einen oder mehrere kostengünstige, breit aufgestellte Indexfonds investierst. Du musst nicht versuchen, die nächsten Superaktien auszuwählen. Investieren in Indexfonds ist einfach – und effektiv.

Verstehe zumindest, dass du es in der Hand hast, deine finanzielle Zukunft zu verbessern, indem du heute Schritte unternimmst – wie zum Beispiel etwas über das Investieren zu lernen und langfristiges Geld in einem Indexfonds zu parken.

