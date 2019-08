München, Deutschland (ots) -Und der Kult geht weiter und weiter und weiter und weiter undweiter und weiter... ein Jahr, jede Woche, immer freitags auf TELE 5!Man nehme einen kuriosen Plot mitten aus dem Kohlenpott und einigekernige Charaktere wie Keek, Kalle Grabowski oder eben Kampmann undschon hat man eine Ruhrpott-Komödie die Keinem, der sie einmalgesehen hat, wieder aus dem Kopf geht.Kein Wunder, dass BANG BOOM BANG - EIN TODSICHERES DING längstKultstatus eingefahren hat und eine riesen Fangemeinde um sichschart. Der Auftaktfilm der so genannten "Unna-Trilogie" vonRegisseur Peter Thorwarth feiert in diesem Jahr runden Geburtstag undwird 20 Jahre alt. Das sind zwei Jahrzehnte Kleinstadt-Ganoven,legendäre Sprüche und eine Tresor-Szene die mittlerweile halbDeutschland kennt.Wie die Gangsterkomödie zu dem Kultfilm wurde - der sie heute isterklärt Peter Thorwarth selbst wohl am besten: "Ich glaube BANG BOOMBANG ist voll mit Charakteren, die auf den ersten Blick völligskurril erscheinen - fast schon realitätsfern. Aber dann entstehtsowas Menschliches, irgendwie Lebendigeres - mit dem Humor einestypischen Menschenschlags mitten aus dem Ruhrgebiet steckt plötzlichviel mehr echtes Leben drin. Erzählt wird eben nicht einfach eineweitere Geschichte über Kleinkriminelle und ihre Machenschaften,sondern ein Film über fast ganz normale Menschen."Am 23. August zeigt TELE 5 anlässlich des 20. Jubiläums ein BANGBOOM BANG-SPEZIAL. Los geht's ab 20.15 Uhr mit dem Kultstreifen BANGBOOM BANG - EIN TODSICHERES DING. Und um 01.00 Uhr geht es gleichnach dem Staffel-Auftakt von SchleFaZ heiter weiter mit einem BANGBOOM BANG - D-MOVIES SPEZIAL. Mit Bonusmaterial wieHintergrund-Stories und Szenen die noch nie zuvor im Free TV gezeigtworden sind.Was hat das Münchner Olympiastadion mit dem Kultfilm zu tun?Existiert Frankys Videothek heute etwa immer noch? Und welcherdeutsche Popstar war das Double von Til Schweiger? Dies und viel mehrwird in dem 30-Minuten D-Movies Spezial verraten.Jetzt is ma' gut...Denkste, jetzt ers' recht!Ab dem 30. August zeigt TELE 5 den Kultstreifen ganze 52 Wochen langjeden Freitag im Programm.Jeden Freitag?Jeden Freitag!Auf TELE 5Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell