20 Jahre ARD-Hauptstadtstudio im Herzen des politischen Berlins / Am 22. Mai 1999 wurde das Korrespondentenhaus in der Wilhelmstraße im Beisein von Bundespräsident Roman Herzog offiziell eröffnet

Berlin (ots) - Seit 20 Jahren berichten erfahreneKorrespondentinnen und Korrespondenten für den ARD-Verbund ausBerlin. Sie werden von den neun Landesrundfunkanstalten in dasNachrichtenhaus an der Spree entsandt, um die Menschen in Deutschlandüber Entwicklungen und Hintergründe in der Bundespolitik zuinformieren. Zum Jubiläum gratuliert der ARD-Vorsitzende,BR-Intendant Ulrich Wilhelm: "Seit zwei Jahrzehnten trägt dasARD-Hauptstadtstudio mit aktueller politischer Information zurGesamtöffentlichkeit in Deutschland bei: Politikjournalismus imFernsehen, Radio und im Netz - dicht dran am politischen Geschehenund unverzichtbar für die Menschen in unserem Land."Unter der Leitung der Bauherren Westdeutscher Rundfunk (WDR) undSender Freies Berlin, dem heutigen Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb),wurde das Haus von 1996 bis 1998 erbaut. Der Probebetrieb im Studiostartete im Frühjahr des Folgejahres, noch vor der Verlegung desParlaments- und Regierungssitzes von Bonn nach Berlin. DieFederführung für die Gemeinschaftseinrichtung im ARD-Senderverbundhat der rbb. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Für unserPublikum in der ganzen Republik ist das Hauptstadtstudio ein Garantfür erstklassige, tiefgründige Berichterstattung. Dafür schicken dieSender ihre besten Journalistinnen und Journalisten nach Berlin. ImHauptstadtstudio werden immer wieder neue Formen der Zusammenarbeiterprobt, zwischen den Sendern und über Mediengrenzen hinweg. Das istin jeder Beziehung zukunftsweisend."Die Studioleitung im Korrespondentenhaus an der Spree stellt derWDR, der für das damalige Bonner Hauptstadtstudio der ARD zuständigwar. WDR-Intendant Tom Buhrow: "Im Hauptstadtstudio sind wir maximalnah dran an den Themen, die unsere Demokratie bewegen. UnsereJournalistinnen und Journalisten beobachten, ordnen ein undkommentieren von hier aus die Bundespolitik - damit sich dieBürgerinnen und Bürger eine Meinung vom politischen Geschehen inBerlin machen können. Mittendrin, aber immer mit der nötigen Distanz.So geht unabhängige, kritische Berichterstattung. Es ist dieGrundlage für einen funktionierenden Meinungsaustausch."Vor rund vier Jahren, im Juli 2015, übernahm WDR-Journalistin TinaHassel als erste Frau an der Spitze die Leitung desARD-Hauptstadtstudios. Ihr Wunsch zum runden Geburtstag: "In einerGesellschaft, die zunehmend auseinanderdriftet und in der sichPositionen verhärten, braucht es Klarheit und Mäßigung jenseits vonaufgeregter Inszenierung. Das wollen wir auch weiterhin mit unsererBerichterstattung bieten - indem wir genau hinschauen und komplexepolitische Prozesse so verständlich machen, dass Menschen im ganzenLand verstehen, was das für ihr Leben bedeutet. Und ein wenig Spaßmachen beim Zuschauen und Zuhören sollte Politikberichterstattungauch."Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Redaktion,Produktion, Technik und Verwaltung arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio.Die Korrespondentinnen und Korrespondenten liefern tagesaktuelleBeiträge, Analysen und Kommentare für die 64 Hörfunkwellen der ARD,die Nachrichtenformate im Ersten und in den Dritten Programmen, fürtagesschau24 und tagesschau.de. Darüber hinaus entstehen im Studio ander Spree Angebote für Social Media, der wöchentliche "Bericht ausBerlin", "Brenn¬punkte" zur Bundespolitik sowie Sondersendungen zuWahlen, Parteitagen und bei Staatsbesuchen. Auch phoenix hat eineneigenen Redaktions- und Produktionsstab vor Ort.Das ARD-Hauptstadtstudio in StichwortenMeilensteine: 14.1.1994 Grundstückfreigabe durch den Bundestag,29.6.1995 Kauf des Grundstücks, 14.10.1996 Baubeginn, 1.3.1999 BeginnProbebetrieb, 22.5.1999 Eröffnung in Anwesenheit desBundespräsidentenLeitung: seit 1.7.2015 Studioleiterin und ChefredakteurinFernsehen Tina Hassel (WDR), in Stellvertretung Oliver Köhr (MDR,seit 1.1.2019); zuvor: Ulrich Deppendorf, Thomas Roth (Studioleiter),Thomas Baumann, Rainald Becker, Joachim Wagner (stv. Studioleiter)"Bericht aus Berlin": wöchentliches Fernsehmagazin zurBundespolitik im Ersten, immer sonntags um 18:30 Uhr aus demARD-Hauptstadt-studio, Erstsendung am 16.4.1999, 500. Sendung am24.1.2010Digitale Produktionstechnik: zwei TV-Studios, fünf digitaleSchnittplätze, 48 digitale Hörfunk-Redaktionsarbeitsplätze, vierTonstudios und mehrere AudioserverStudioführungen: Anmeldung über den rbb-Besucherservice unter Tel.030 97993-12497 oder besucherservice@rbb-online.deWeitere Informationen und Fotos: www.ard-hauptstadtstudio.de undwww.ARD-Foto.dePressekontakt:ARD-HauptstadtstudioKommunikationTel.: 030 2288-1100, Fax: -1109Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell