20 Gründe, warum der Aktienmarkt seit 2010 „eingebrochen“ ist, und 1 bemerkenswerte Konstante

Dass die Börse manchmal ein wankelmütiges Wesen ist, wird niemanden überraschen. Anfang des Jahres beobachteten die Anleger, wie innerhalb von 13 Kalendertagen alle drei großen US-Indizes 10 % ihres Wertes verloren. Es war die erste Börsenkorrektur seit zwei vollen Jahren. Obwohl Korrekturen oft überraschend geschehen, sind sie alles andere als ungewöhnlich.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Yardeni Research gab es seit Anfang 1950 im S&P 500 genau 36 Korrekturen von insgesamt mindestens 10 %. Das entspricht etwa einer Korrektur alle zwei Jahre in diesem breit aufgestellten Index.

Hinzu kommt, dass es eine breite Palette von Einflüssen gab, die den Aktienmarkt bisweilen nach unten gedrückt haben. Wenn man sich das alles vor Augen führt, sieht es leicht so aus, als hätte es keinen Gewinn für die Investoren gegeben. Seit 2010 lassen sich 20 Gründe dafür identifizieren, warum Aktien „eingebrochen“ sind, wenn man verschiedenen Nachrichten und Schlagzeilen folgt.

Um es deutlich zu sagen, dies ist keine allumfassende Liste. Es handelt sich lediglich um einige der Ereignisse, die seit 2010 auffallen. Wenn ich die Zeit investieren würde, um jede dreistellige Bewegung im Dow Jones Industrial Average zu untersuchen, könnte ich die Werte verdoppeln, verdreifachen oder gar vervierfachen.

Trotz der bisweilen schlimmen Nachrichten zeigt sich eine Konstante: Der Aktienmarkt strebt langfristig weiter aufwärts. Egal, welche Stolpersteine die Wege der Anleger kurzfristig blockierten, sie hatten keine Probleme, sie hinter sich zu bringen.

Noch einfacher ausgedrückt zeigt sich, dass fast alle Sorgen, die sich auf die Wall Street auswirken, auf kurzfristigem Denken beruhen. Sie haben nur selten nachhaltige Auswirkungen auf bewährte Geschäftsmodelle, weshalb die innovativsten und reichweitenstärksten Unternehmen der Welt langfristig überdurchschnittlich gut abschneiden.

Als weiteren Beweis liefert Yardeni Research Daten zur Anzahl der Kalendertage, die seit 1950 für jede der oben genannten 36 Korrekturen im S&P 500 benötigt wurden. Von den 36 Korrekturen von mindestens 10 % nahmen 22 weniger als 105 Tage in Anspruch. Insgesamt dauert die durchschnittliche Korrektur üblicherweise nur 196 Kalendertage und ist damit deutlich kürzer als die durchschnittliche Hausse.

Welche Schlussfolgerungen soll also ein Investor aus alledem ziehen? Vor allem, dass der Versuch, zu ergründen, wann Aktienkurse korrigiert werden, warum oder in welchem Umfang, nichts anderes als ein Glücksspiel ist. Und, vielleicht noch wichtiger, dass der Kauf und das Halten hochwertiger Aktien über lange Zeiträume hinweg ein guter Weg ist, um über das weiße Rauschen und das kurzfristige Denken hinauszugehen, die zu Volatilität führen.

DAX-Hausse - kommt jetzt die Korrektur?

9 Jahre Aktien-Hausse -- so lang wie nie zuvor. Die Frage ist nicht, ob eine Korrektur bevorsteht ... sondern wann! In unserem brandneuen Bericht erfährst du, was du jetzt tun musst, bevor der Einbruch kommt. Und warum ein Einbruch für dich eine historische Chance auf Wohlstand bedeuten kann und wie du diese nutzen kannst! Für ein Gratis-Exemplar dieses neuen Gratis-Berichts Bereit für den nächsten Bärenmarkt klicke einfach hier.