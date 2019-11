20.-21. Nov. 2019: HappyOrNot auf dem Deutschen Handelskongress (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -HappyOrNot unterstützt den Deutschen Handelskongress 2019 mit der Bereitstellungvon fünf Smiley Terminals zur Teilnehmerbefragung. Außerdem präsentiert sich dasfinnische Unternehmen auf der Kongressausstellung Retail World. Der DeutscheHandelskongress ist der Jahreskongress für den deutschen Einzelhandel und seinePartner. Er findet vom 20. bis 21. November im Maritim Hotel Berlin statt.Neu auf dem Deutschen Handelskongress: Programm-Bewertung per Knopfdruck!Der Deutsche Handelskongress gilt als die wichtigste Tagung der Branche. ImFokus stehen in diesem Jahr u.a. die Themen Kunden- undMitarbeiterzufriedenheit. Das weltweit bewährte Instrument, mit dem sich beideschnell und unkompliziert messen lassen, sind die Smiley Terminals vonHappyOrNot: http://bit.ly/HappyOrNot_SmileyTerminals.Der Deutsche Handelskongress setzt diese Terminals ein, um zu ermitteln, wiesein Programmangebot ankommt. Die Kongressteilnehmer können ihr Feedback zuunterschiedlichen Fragen anonym und im Vorbeigehen an insgesamt fünf Terminalsabgeben, die HappyOrNot den Veranstaltern als Sponsor zur Verfügung stellt. EinKnopfdruck auf das Smiley der Wahl genügt.HappyOrNot auf der Retail World: Digitales Feedback am Point of SalesMit der Erfindung der Smiley Terminals hat der Gründer von HappyOrNot, HeikkiVäänänen, die Kundenbefragung revolutioniert. Auf der Retail World zeigtHappyOrNot, wie sein System den Kundenkontakt an jedem Point of Sales herstellt,offline wie online, wie es die Feedbackrate erhöht und die prompte Umsetzung vonKundenwünschen ermöglicht: Hinter den Smileys steckt ein Managementsystem, dasBefragungsanalysen in Echtzeit grafisch aufbereitet und verwaltet und jederzeitzum Abruf zur Verfügung stellt.Deutscher Handelskongress: Top-Thema "Customer Journey"Wie entscheidend die kontinuierliche Messung der Customer Experience für diezukünftige Entwicklung des Einzelhandels ist, zeigen die Fragen, die derDeutschen Handelskongresses 2019 zu seinen Top-Themen zählt: Welche Rolle spieltder Einzelhandel für die Customer Journey von morgen, wie erreicht er dieGeneration Z? - Unter dem Motto: "Vision. Innovation. Wohlstand. Der Handelschafft Werte." macht der Deutsche Handelskongress 2019 in Fachkonferenzen,Praxisforen und auf der Kongressausstellung Retail World neue Geschäftsmodelleund Lösungen für den Einzelhandel erlebbar.HappyOrNot ist weltweiter Marktführer im Feld der unmittelbarenBerichterstattung über Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. - Sie finden uns am20. und 21. November 2019 auf Retail World im Maritim Hotel Berlin hier: FoyerSaal Maritim, Stand F2. Wir freuen uns auf Ihre Terminanfrage:https://www.happy-or-not.com/de/kontaktieren-sie-uns/Mehr Informationen zu den Smiley Terminals zur Feedbackerfassung in Echtzeiterhalten Sie hier: http://bit.ly/HappyOrNot_SmileyTerminalsPressekontakt:HappyOrNot GmbHSeval DoganMarketing Manager Germany0049 (0) 177 319 79 70seval.dogan@happy-or-not.comTwitter: https://twitter.com/happyornotcom/https://www.happy-or-not.com/de/Original-Content von: HappyOrNot GmbH, übermittelt durch news aktuell