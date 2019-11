20,1 Milliarden RFID-Tags sollen 2019 verkauft werden, so IDTechEx Research

Boston (ots/PRNewswire) - RFID Forecasts, Players andOpportunities 2019-2029 (http://www.idtechex.com/rfid), die globalejährliche Umfrage der Analysten von IDTechEx zur RFID-Branche, zeigt,dass die Anzahl der verkauften passiven RFID-Tags 2019 um 13 %gegenüber 2018 steigen wird. Dazu gehören passive RFID-Tags für diedrei verwendeten Hauptfrequenzen (RAIN, HF und LF). Von diesen dreiFrequenzen wird RAIN RFID von 2018 bis 2019 mit 20 % das höchsteWachstum erreichen. Bei HF RFID (einschließlich NFC) sind es 5 % undbei LF 2 %.Das Umsatzwachstum für RAIN RFID von 2018 bis 2019 beträgt 15 %,wobei der Gesamtmarktwert für RAIN-Tags 2019 voraussichtlich 953Millionen USD betragen wird. Der Umsatz mit HF-Tags (einschließlichNFC) beläuft sich für 2019 auf insgesamt 3.842 Millionen USD. Darinsind nicht-labelfähige Instrumente wie kontaktlose Zahlungsmittel undTransitkarten enthalten.Insgesamt stellt IDTechEx fest, dass die RFID-Branche,einschließlich Tags, Lesegeräte, Software und Dienstleistungen, 201911,6 Milliarden USD und 2024 15,2 Milliarden USD betragen wird.IDTechEx prognostiziert, dass die RAIN RFID-Tags von 15 Milliardenverkauften Tags in 2019 (dies sind die Tag-Zahlen: eine höhere AnzahlRAIN ICs wird in einem bestimmten Jahr verkauft werden) auf 41,2Milliarden RFID-Tags in 2024 ansteigen werden. Zu den wichtigstenAnwendungen gehören die Kennzeichnung von Bekleidung, Fluggepäck unddie zahlreichen Unternehmen, die die Vorteile einer etablierten,zuverlässigen Technologie zur Nachverfolgung von Assets über vieleverschiedene Branchen hinweg nutzen.Mehrere Trends für 2019 beinhalten die Verfügbarkeit kleinererRAIN-ICs (dadurch passen mehr ICs auf jeden Siliziumwafer, was dieKosten pro IC senkt), IC-Ansteckvorrichtungen für die zuverlässigeHandhabung der kleineren ICs, Dual-Frequenz-Tags und verbesserteSicherheitsoptionen.NFC für Zahlungen wächst weiter. Doch NFC außerhalb von Zahlungenerzielte von 2018 bis 2019 einstellige Wachstumsraten, da starkeGeschäfte, die ein hohes Volumen an NFC erfordern, nach wie vorschwer zu fassen sind.Dennoch konnte HF RFID für 2019 den ersten Volumenauftrag (mehrereMillionen Tags) für flexible ICs (ohne Silizium-ICs) erhalten, derauf Closed-Loop-Anwendungen abzielt.IDTechEx Research analysiert den RFID-Markt seit mehr als 20Jahren. Dieser umfassende Bericht gibt einen vollständigen Überblicküber passive RFID, batteriegestützte passive, aktive RFID undchiplose RFID. Er zeichnet sich aus durch beispiellose Tiefe unddetaillierte Prognosen. Weitere Hinweise zu RFID Forecasts, Playersand Opportunities 2019-2029 (http://www.idtechex.com/rfid) finden Sieauf www.IDTechEx.com/RFID.Um mit Raghu Das, dem Autor dieses Berichts, und anderenBranchenexperten in Verbindung zu treten, melden Sie sich an für dieIDTechEx Show! (http://idtechex%20show!/) USA 2019, vom 20. bis 21.November in Santa Clara, CA, unter www.IDTechEx.com/USA.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/478371/IDTechEx_Logo.jpgPressekontakt:Jessica AbineriMarketing Assistantpress@IDTechEx.com+44(0)1223 812300Original-Content von: IDTechEx Ltd., übermittelt durch news aktuell