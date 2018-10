20.10.2018: Europäischer Statistiktag (FOTO)

Luxemburg (ots) -Am 20. Oktober findet zum dritten Mal der Europäische Statistiktagstatt. "Der Europäische Statistiktag stellt den Wert amtlicherStatistiken für die Gesellschaft in den Mittelpunkt und ergänzt denWeltstatistiktag der Vereinten Nationen, der alle fünf Jahrestattfindet"' so Mariana Kotzeva, Generaldirektorin von Eurostat."Statistiken helfen den politischen Entscheidungsträgern, denUnternehmen und den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, fundierteEntscheidungen zu treffen. Zuverlässige und vertrauenswürdigeamtliche Statistiken werden in einer Zeit, in der Fake News undDesinformation auf dem Vormarsch sind, immer wichtiger."Seit über 60 Jahren arbeiten die Statistikbehörden derMitgliedstaaten der Europäischen Union mit Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union, im EuropäischenStatistischen System zusammen und erstellen verlässliche undvergleichbare Daten. Amtliche europäische Statistiken könnenAntworten auf viele Fragen liefern. Entwickelt sich die Gesellschaftso, wie die Politiker es versprochen haben? Nimmt dieArbeitslosigkeit zu oder geht sie zurück? Gibt es mehr CO2-Emissionenals vor zehn Jahren? Wie viele Frauen sind erwerbstätig? Wieleistungsstark ist die Wirtschaft des eigenen Landes im Vergleich zuanderen EU-Mitgliedstaaten?Zur Sensibilisierung junger Menschen für solide Statistikenveranstalten Eurostat und 15 nationale Statistikämter derzeit zumzweiten Mal den Europäischen Statistikwettbewerb. Dabei handelt essich um einen Wettbewerb für Schulen, bei dem Schüler gegeneinanderantreten. Sie müssen statistische Probleme lösen, nach Daten suchenund statistische Analysen erstellen. Ab heute ist eine Registrierungin 15 EU-Mitgliedstaaten möglich. Weitere Informationen unter:http://www.eso2019.eu/Eurostat begeht den Europäischen Tag der Statistik mit einer Reiheneuer und aktualisierter Veröffentlichungen:- "Schlüsseldaten über Europa - Statistiken illustriert" bieteteine Auswahl interessanter Schlüsselstatistiken über die EU.Diese Veröffentlichung gibt Aufschluss über die gegenwärtigeSituation sowie über jüngste Entwicklungen in der EU in Bezugauf Menschen und die Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmensowie Umwelt und natürliche Ressourcen. Link zurVeröffentlichung:https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-EI-18-001- Die digitale Veröffentlichung "Key figures on Europe -statistics visualised" ermöglicht eine eingehendereBeschäftigung mit dem statistischen Bild der EU anhand leichtverständlicher und einfach handhabbarer interaktiverVisualisierungstools. Die Leser können mehr über die Situationihres Landes erfahren, die Entwicklungen im Laufe der Zeitnachvollziehen und Vergleiche mit anderen EU-Mitgliedstaatenanstellen. Link zur Veröffentlichung (auf Englisch):https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures- Die aktualisierte mehrsprachige digitale Veröffentlichung "DasLeben von Frauen und Männern in Europa"' die erstmals 2017anlässlich des Europäischen Statistiktags herausgegeben wurde,trägt zum besseren Verständnis der Vielfalt und Besonderheitendes Lebens der Europäerinnen und Europäer bei. Link zurVeröffentlichung:https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen- "Themen im Fokus"-Seite mit EU- und Länder-Infografiken sowieeiner interaktiven Visualisierung zu Statistiken:https://ec.europ a.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/european-statistics-day -2018Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell