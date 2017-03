20.000 Euro Hauptpreis als Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen bei ihrer Globalisierung / FedEx Wettbewerb für KMUs in Deutschland läuft - Bewerbungen bis zum 4. April 2017

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

--------------------------------------------------------------FedEx Wettbewerb für KMUshttp://ots.de/CnlKx--------------------------------------------------------------Frankfurt (ots) -Mit einem Wettbewerb um einen Hauptpreis von 20.000 Euro und einemPreis von 10.000 Euro für den Zweitplatzierten unterstützt FedExExpress, Tochterunternehmen der FedEx Corp. und weltweit größtesExpress-Transportunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMUs)aus Deutschland bei ihrer Globalisierung. Der FedEx Wettbewerb fürKMUs soll kleinen und mittleren Unternehmen helfen, ihrWeltmarktpotenzial zu nutzen und ihr Geschäft zuinternationalisieren. Er richtet sich an gewinnorientierteUnternehmen, die seit mindestens sechs Monaten tätig sind undzwischen fünf und 250 Mitarbeiter haben. Bewerbungen sind nochmöglich bis zum 4. April 2017.Bei ihrer Bewerbung erläutern die Teilnehmer dabei online zunächstihre internationalen Ziele und Erfolgsperspektiven. Im April werdenaus allen zugelassenen Bewerbungen zehn Finalisten ausgewählt, diedann weitere Informationen zu ihren Globalisierungsplänen, ihrerVision und Zielsetzungen für das künftige Wachstum und globalePräsenz erläutern und ihre ethischen Grundsätze präzisieren. DieseInformationen werden dann von einer Experten-Jury bewertet. Die Jurysetzt sich zusammen aus- Alex Hofmann, Stellvertretender Chefredakteur Gründerszene- Dr. Peter Kreuz, Mitgründer & CEO Förster & Kreuz,Bestseller-Autor und Management Coach- Thomas Preuss, Managing Director Sales Deutschland und IsraelFedEx ExpressDer Sieger und der Zweitplatzierte des Wettbewerbs werden am 9.Mai 2017 bekanntgegeben.Teilnehmer können sich über www.fedex.com/wettbewerb registrierenund über diese Seite auch weitere Informationen zu den vollständigenTeilnahmebedingungen und den Bewertungskriterien erhalten."Über die vergangenen zwölf Monate hat sich die internationaleHandelslandschaft von Grund auf verändert. Dennoch zeigen sich geradekleinere Unternehmen davon weitgehend unbeeindruckt und werden soeinmal mehr ihrem Ruf gerecht, sich flexibel und dynamisch anveränderte Rahmenbedingungen anpassen zu können. Bei FedEx sind wirüberzeugt, dass KMUs das Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind,und es ist uns enorm wichtig, sie bei ihrer Internationalisierung zuunterstützen", erläutert Thomas Preuss, Managing Director Sales beiFedEx und Mitglied der Jury des Wettbewerbs. "Noch nie war es soeinfach wie heute, im Außenhandel erfolgreich zu sein - und natürlichist es ein faszinierender Gedanke, dass wir mit unserem Wettbewerbden Global Playern von morgen den Weg bereiten könnten."FedEx deckt mit seinen Services über 220 Länder und Regionen abund ist damit für KMUs ein wichtiges Bindeglied zu ausländischenInteressenten. Der Wettbewerb für KMUs wurde 2012 in den USAeingeführt und 2015 auf Hong Kong, Singapur, Brasilien ausgeweitet.In Europa findet er mittlerweile in vier Märkten statt: Deutschland,Frankreich, Italien und im Vereinigten Königreich.Pressekontakt:Katrin Haase, FedEx ExpressTel.: +49 (0)6102-883 302E-Mail: khaase@fedex.comOriginal-Content von: FedEx Express, übermittelt durch news aktuell