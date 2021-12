20.000 Euro in die Coca-Cola-Aktie investieren: Es lauern unter anderem 144,50 Euro Dividende – vierteljährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

20.000 Euro in die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) investieren? Ob das eine gute Investition ist, das sei natürlich explizit dahingestellt. Es gilt jedenfalls zu beachten, ob dein Depot das verträgt, trotz aller defensiven Klasse oder auch einer attraktiven Dividende.

Apropos Dividende: Wer 20.000 Euro in die Coca-Cola-Aktie investiert, würde 144,50 Euro Dividende pro Vierteljahr erhalten. Allerdings ist das trotzdem ein vergleichsweise geringer Wert. Die Dividendenrendite liegt damit bei lediglich 2,89 %. Das ist, was die derzeitige Bewertung jedenfalls hergibt.

Blicken wir darauf, was sonst noch auf Foolishe Investoren mit einem so hohen Einsatz wartet. Ohne Zweifel gilt es mehr zu berücksichtigen als die 144,50 Euro Dividende. Wobei wir beim Thema der Ausschüttungen gewiss auch bleiben wollen.

20.000 Euro in die Coca-Cola-Aktie: 144,50 Euro Dividende & mehr?

Die Coca-Cola-Aktie schüttet mit einem Einsatz von 20.000 Euro rein rechnerisch zum jetzigen Zeitpunkt eine solche Dividende von 144,50 Euro je Vierteljahr aus. Allerdings ist die Dividende sowieso ein Thema für sich, das eine Menge Aufmerksamkeit verdient hat, wo vieles jedoch auch bekannt ist.

Coca-Cola selbst ist schließlich bekannt für seine Klasse als Dividendenkönig mit fast sechs Jahrzehnten regelmäßiger Erhöhungen bei der Dividende. Das heißt: Auch im kommenden Jahr dürfte das Management die Ausschüttungssumme je Aktie anheben. Wenn es erneut eine Anhebung um einen Cent pro Quartal gibt, so würde die Quartalsdividende rein rechnerisch auf 147,50 Euro wachsen. Allerdings auch mit der Prämisse, dass sich an den Wechselkursen nichts verändert.

Die Dividende ist daher ohne Zweifel ein wichtiges Merkmal einer Investition in die Coca-Cola-Aktie. Wer 20.000 Euro in diese Anteilsscheine investiert, der sollte jedoch mehr erwarten, als lediglich 144,50 Euro Dividende. Damit sind auch nicht die 147,50 Euro gemeint. Blicken wir unternehmensorientiert daher auf das, was diese defensive und königliche Aktie ansonsten noch ausmacht.

Inflation, defensive Klasse, Wertspeicher, moderate Rendite

Wer jetzt 20.000 Euro in die Coca-Cola-Aktie investieren möchte, der sollte sich bewusst machen, dass das kein schneller Reich-Macher ist. Nein, sondern eher so etwas wie ein defensiver, aber auch entsprechend bewerteter Wertspeicher in Form einer Aktie. Die starke Marke und bekannte Produkte wie die gleichnamige Cola, aber auch Sprite, Fanta, MezzoMix und Lift bilden den defensiven Kern. Neuere Produkte wie FuzeTea oder Hard Seltzer bilden moderate Wachstumsmärkte. Das ist unternehmensorientiert eher defensiv bis moderat wachsend. Für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 27 ist das natürlich nicht unbedingt preiswert.

Allerdings besteht die Chance, dass Coca-Cola ausgerechnet in einem inflationären Marktumfeld um einiges besser performt. Preissetzungsmacht und vor allem das Durchdrücken höherer Preise gegenüber den Abfüllbetrieben bildet eine starke operative und strategische Ausgangslage. Wer jetzt 20.000 Euro in die Coca-Cola-Aktie investieren möchte, der will daher vermutlich nicht schnell reich werden, sondern eher mit moderaten Renditen und einer starken Marke die Inflation ausgleichen.

Ob das der Mix ist, in den man jetzt investieren möchte? Wie gesagt, das ist deine Entscheidung. 144,50 Euro Dividende oder im nächsten Jahr 147,50 Euro bei konstanten Wechselkursen sollte jedoch nicht der einzige Grund sein.

Der Artikel 20.000 Euro in die Coca-Cola-Aktie investieren: Es lauern unter anderem 144,50 Euro Dividende – vierteljährlich! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021