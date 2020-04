206 bedeutende Projekte zur Investitionsförderung und Talentgewinnung wurden in Weifang, Provinz Shandong, zeitgleich ins Leben gerufen

Weifang, China, (ots/PRNewswire) - Am 22. April veranstalteten Vertreter der Volksregierung von Weifang City, eine Live-Videokonferenz, um den zeitgleichen Start von 206 bedeutenden Projekten zur Investitionsförderung und Talentgewinnung in der Stadt bekanntzugeben.Hui Xin'an, Parteisekretär des Kommunalkomitees der Stadt Weifang, erklärte, dass jene Schlüsselprojekte Weifang maßgeblich dabei unterstützen werden, alte Wachstumstreiber mit neuen zu ersetzen und Entwicklungsvorgänge von hohem Niveau voranzutreiben. Zur Zeit implementiert die Stadt Präventions- und Überwachungsmaßnahmen für Epidemien und ergreift Maßnahmen für die beschleunigte Erschaffung einer modernen Stadt von Weltniveau, die sich durch Umweltbewusstsein, Offenheit, Vitalität und Ästhetik auszeichnet. Dafür sind zahlreiche qualitativ hochwertige Großprojekte erforderlich. In der Hoffnung, dass eine Vielzahl von Menschen den Entwicklungszielen Vertrauen schenkt und sich mit mehr Projekten an den steigenden Investitionstätigkeiten beteiligt, wird Weifang sein Investitionsumfeld vollständig optimieren, um Investoren effektive Dienstleistungen und eine förderliche Umgebung bereitstellen zu können.Mit Gesamtinvestitionen in Höhe von 177,466 Milliarden RMB beziehen sich die 206 Projekte auf zahlreiche Bereiche wie qualitativ hochwertige Ausrüstungsgegenstände, moderne Landwirtschaft, Gesundheitswesen, neue Energien und Rohstoffe, Informationstechnologie der nächsten Generation, moderne Logistik sowie High-End-Chemietechnik. Vier der Projekte blicken auf eine Gesamtinvestion von über 10 Milliarden RMB und 21 weitere auf mehr als 2 Milliarden RMB. Fünf der Projekte sind Teil der Fortune Global 500, fünf weitere gehören zu den Top 500 Unternehmen Chinas und 22 beziehen sich auf Talent- und Forschungsplattformen.Links zu den Bildanhängen: Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=362688 Bildunterschrift: Zentrale Projekte zur Investitionsförderung und Talentgewinnun g in Weifang, Provinz ShandongPressekontakt:Frau ZhangTel.: +86-10-63074558Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143941/4583375OTS: The People's Government of Weifang CityOriginal-Content von: The People's Government of Weifang City, übermittelt durch news aktuell