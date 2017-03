204vvg.org bietet Infos zum PKV-Tarifwechsel

Köln (ots) - Versicherte der privaten Krankenversicherung, PKVhaben als einzige Möglichkeit zur Kostenkontrolle der Beiträge, nurdie PKV-Tarifoptimierung mit dem Tarifwechsel in einen günstigerenTarif. Grundlage ist der verbraucherfreundliche § 204 desVersicherungsvertragsgesetzes, VVG. Hier sind die Rechte derVersicherten geregelt. So bleiben zum Beispiel die wichtigenAltersrückstellungen erhalten, gleichzeitig stehen dem PKV-Kundenalle Tarife seiner Versicherung offen. Auf der Seite 204vvg.org(www.204vvg.org ) erhalten Privatversicherte einen Überblick zu denpersönlichen Möglichkeiten der Beitragsreduzierung innerhalb einerbestehenden PKV.Die Stiftung Warentest hat den PKV-Tarifwechsel in der Ausgabe03.2017 als "steinigen Weg" bezeichnet. Das liegt aber nicht am § 204VVG, sondern am Verhalten der Versicherungen. Die haben kaum einInteresse an sinkenden Einnahmen. Es gilt den Tarifdschungel zudurchdringen. Viele PKV-Kunden haben deshalb in der Vergangenheitteure Berater bezahlt. Doch eine unabhängige und professionelleBeratung durch einen PKV-Spezialisten kann man auch kostenloserhalten.Herausgeber von 204vvg.org ist die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de ) aus Köln, nach eigenen Erhebungen Marktführerim kostenlosen PKV-Tarifwechsel.Pressekontakt:hc consulting AGSigrid HalmFriesenstraße 3050670 Köln0221 37991961info@hcconsultingag.dewww.204vvg.orgOriginal-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuell