204 Millionen Zigaretten pro Tag: Deutsche Umwelthilfe fordert hohe Bußgelder für weggeworfene Kippen und Rauchverbot auf Spielplätzen

Berlin (ots) - Jährlicher Verbrauch von 74,5 Milliarden Zigarettenin Deutschland - Filter verdrecken Straßen, Parks und Strände -Umwelt wird mit freigesetzten krebserregenden Chemikalien undSchwermetallen belastet - Kippenstummel gefährden Kinder und habenauf Spielplätzen nichts zu suchen - DUH fordert abschreckendeBußgelder, konsequente Kontrollen und bundeseinheitliches Rauchverbotauf Spielplätzen - Präventivmaßnahmen gegen Rauchen sollten ebenfallsverschärft werden, damit Zigarettenkippen als Abfall erst gar nichtanfallenAllein in Deutschland werden 74,5 Milliarden Zigaretten im Jahrund 204 Millionen Stück am Tag verbraucht. Viele der mitkrebserregenden Stoffen belasteten Kippenstummel werden vor allem imStadtgebiet, in Parks oder auf Spielplätzen achtlos weggeschnippt.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert daher, dass unter denBundesländern einheitlich abgestimmte abschreckende Bußgelder in Höhevon mindestens 200 Euro für das illegale Entsorgen in der Landschafteingeführt werden sowie ein Rauchverbot auf öffentlichenSpielplätzen. Dies muss einhergehen mit konsequenten Kontrollen durchdie Vollzugsbehörden der Bundesländer. Präventivmaßnahmen, wie einkomplettes Werbeverbot für Zigaretten, sollten ebenfalls umgesetztwerden, um so den Anfall von gebrauchten Zigarettenfiltern vonvornherein zu verhindern.Standardzigarettenfilter bestehen aus dem KunststoffCelluloseacetat. Es kann bis zu 15 Jahre dauern, bis sie sichzersetzen. In Salzwasser kann dieser Prozess bis zu einhundert Jahredauern. Neben Nikotin und polyzyklischen aromatischenKohlenwasserstoffen werden auch Schwermetalle, wie Arsen, Blei,Cadmium oder Chrom durch Regen aus den Filtern in die Umwelt gespült.Nur eine Zigarette kann bis zu 60 Liter Wasser verseuchen und Tierenschwere Schäden zufügen. Auch Kleinkinder auf Spielplätzen könnensich vergiften, wenn sie die Zigarettenkippen in den Mund nehmen. DerGiftnotruf Berlin befasste sich im Jahr 2010 allein 921-mal mitNotrufen, weil Kinder Zigaretten oder Zigarettenkippen verschluckthatten.Dazu Barbara Metz, Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin:"Das achtlose Wegschnippen von Kippenstummeln wird schon viel zu langgeduldet. Milliarden von Gift-Filtern verdrecken nicht nur dieLandschaft, sie belasten Gewässer und gefährden Tiere, die dieseessen. Vor allem auch für Kinder, die diese in den Mund nehmen,stellen die Zigarettenstummel ein großes Gesundheitsrisiko dar. BeiKleinkindern kann schon eine einzige verschluckte Kippe zuernsthaften Vergiftungssymptomen führen. Wir fordern daher einschnelles bundesweites Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen,einheitlich abschreckend hohe Bußgelder in Höhe von mindestens 200Euro für illegal entsorgte Zigaretten und eine konsequente Kontrolledurch die Länder."Deutschland sollte dem Vorbild anderer Länder folgen. In Schwedenist ein Rauchverbot auf allen Spielplätzen bereits umgesetzt. Dortwird zusätzlich empfohlen, mit Schildern auf das strikte Verbothinzuweisen. Der Berliner Senat kann bei der aktuellen Novelle desNichtrauchergesetzes vorangehen und ein Rauchverbot auf Spielplätzenin der Hauptstadt manifestieren.Darüber hinaus hält die DUH Präventivmaßnahmen für sinnvoll. "Derbeste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht. Ein komplettesWerbeverbot und eine deutlich höhere Besteuerung würden auch dazubeitragen, dass weniger Kippen in der Landschaft landen", sagt derDUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Ein Pfandsystem hält die DUH zwar für einen nachvollziehbarenAnsatz, hinterfragt jedoch die konkrete Umsetzung. Die giftigenKippenstummel sollten stofflich nicht mehr genutzt werden.Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400 867 43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell