2022 China International Big Data Industry Expo wird am 26. Mai online stattfinden

Guiyang, China (ots/PRNewswire) -GUIYANG, China, 10. Mai 2022 /PRNewswire/-- Am 7. Mai 2022 fand in Guiyang die Pressekonferenz der China International Big Data Industry Expo (im Folgenden „Digital Expo" genannt) statt, auf der bekannt gegeben wurde, dass die Digital Expo 2022 die Form einer eintägigen Cloud-Konferenz annehmen wird, die am 26. Mai 2022 online stattfinden wird, so das China International Big Data Industry Expo Organizing Committee.Die Expo ist die erste nationale Messe der Welt zum Thema Big Data, die bereits sieben Mal in Folge stattfand. Sie hat sich zu einer internationalen Veranstaltung entwickelt, auf der die neuesten Errungenschaften vorgestellt werden und die Entwicklung der Branche vorangetrieben wird, sowie zu einer erstklassigen Plattform für den Austausch von Entwicklungsideen und die Schaffung von Kooperationsmöglichkeiten.Die Messe hält sich an das Jahresthema „digitale neue Maschinen nutzen, digitale Werte genießen", hält sich weiterhin an das Konzept „globale Vision, nationale Größe, Branchenperspektive, Unternehmensposition" und das Ziel „High-End, Spezialisierung, Internationalisierung, Industrialisierung, Nachhaltigkeit", betont das Prinzip „einfaches Sparen, pragmatisch und effizient", beschleunigt die Integration der digitalen Wirtschaft und der realen Wirtschaft, ermöglicht die Umwandlung und Aufwertung traditioneller Industrien und wird Online-Aktivitäten wie „Eröffnungszeremonie", „Digital Valley Forum", „Digital Expo Release" durchführen.Während dieser Zeit werden Menschen aus allen Bereichen des Lebens online eingeladen, 8 Foren zu innovativen Themen wie „Computing", „Datensicherheit" und „Metaverse" abzuhalten, und am Tag der Expo werden Auszeichnungen für weltweit führende wissenschaftliche und technologische Leistungen und Unternehmenserfolge im Bereich Big Data verliehen.In den letzten Jahren hat sich die Digital Expo allmählich zu einer Entwicklungsfahne für Big Data und zu einer internationalen und professionellen Plattform entwickelt und gleichzeitig Möglichkeiten und Ressourcen für die Entwicklung von Big Data in der Provinz Guizhou geschaffen. Die digitale Wirtschaft steht in China seit sechs Jahren in Folge an erster Stelle des Wachstums. Guiyang Guian hat sich zu einer der Regionen mit den meisten supergroßen Rechenzentren der Welt entwickelt. Die Umsatzwachstumsrate der Soft-Services-Branche gehört zu den besten in China, die erste bei der Realisierung des Netzwerks und der Daten von Regierungsbehörden und beim Aufbau der einheitlichen digitalen Regierungsplattform und des Big-Data-Austauschs in China, genehmigt für den Aufbau eines nationalen integrierten Computernetzwerks, eines nationalen Knotenpunkts, usw. Big Data hat sich in Guizhou zu einer „schönen Visitenkarte" entwickelt.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bigdata-expo.cn/Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=420723Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813652/Digital_Expo_2022.jpgPressekontakt:Herr Xia,Tel.: +86-851-88667608Original-Content von: China International Big Data Industry Expo Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell