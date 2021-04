Auch 2020 starker Rückgang der getöteten Pkw-Insassen

WIESBADEN (ots) -- Zahl der Verkehrstoten und Fahrleistung 2020 um jeweils fast 11 % gegenüber 2019 gesunken- Zahl der Getöteten auf Kraft- und Fahrrädern seit 1991 nur unterdurchschnittlich gesunken- Trotz des überdurchschnittlichen Rückgangs sind die meisten weiterhin Verkehrstoten Pkw-InsassenWIESBADEN (ots) - Im Jahr 2020 sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 2 719 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr in Deutschland ums Leben gekommen. Das waren 10,7 % weniger als 2019. Das Unfallgeschehen im Jahr 2020 war stark durch den Rückgang des Verkehrs infolge der Corona-Pandemie geprägt. Nach vorläufigen Berechnungen der Bundesanstalt für Straßenwesen sank die Gesamtfahrleistung aller Kraftfahrzeuge 2020 gegenüber dem Vorjahr um fast 11 %.Weniger Verkehrstote vor allem bei Pkw-Insassen sowie Fußgängerinnen und FußgängernNach vorläufigen Ergebnissen ging die Zahl der Verkehrstoten im Pandemiejahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr am stärksten bei den getöteten Pkw-Insassen zurück (-14,2 % auf 1 170 Getötete). Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Fußgängerinnen und Fußgänger nahm um 9,8 % auf 376 Getötete ab. Dagegen war der Rückgang bei den getöteten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern mit -4,3 % deutlich geringer (426 Getötete).Zahl der Getöteten auf Kraft- und Fahrrädern seit 1991 nur unterdurchschnittlich gesunkenIm längerfristigen Zeitvergleich wird deutlich, dass die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Pkw-Insassen sowie Fußgängerinnen und Fußgänger bereits seit mehreren Jahrzehnten überdurchschnittlich sinkt. Von 1991 - also seit der deutschen Vereinigung - bis 2020 sank die Zahl der Menschen, die durch Verkehrsunfälle ums Leben kamen, insgesamt um 76 %. Bei Pkw-Insassen war der Rückgang mit -83 % weitaus stärker, ebenso bei Fußgängerinnen und Fußgängern mit -80 %. Dagegen fielen die Rückgänge bei Kraftrad- und Fahrradfahrerinnen und -fahrern deutlich geringer aus (-55 % bzw. -54 %).Trotz des überdurchschnittlichen Rückgangs sind nach wie vor die meisten Verkehrstoten Pkw-Insassen. Allerdings stellten diese 1991 noch rund 60 % aller Verkehrstoten, 2020 waren es 43 %. Dagegen hat sich der Anteil der getöteten Kraftradfahrerinnen und -fahrer an allen Verkehrstoten von rund 11 % auf 20 % erhöht. Der Anteil der Radfahrerinnen und -fahrer an den Verkehrstoten ist von rund 8 % auf 16 % gestiegen.Knapp 90 % aller getöteten Pkw-Insassen verunglückten außerortsNirgendwo sonst bewegen sich so viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf so engem Raum wie innerhalb von Ortschaften. Zudem findet innerorts auch der größte Teil des Fußgänger- und Radverkehrs statt. Daher starben 73 % aller im Straßenverkehr getöteten Fußgängerinnen und Fußgänger sowie 60 % aller getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer 2020 innerorts. Dagegen verunglückten knapp 90 % aller getöteten Pkw-Insassen und über 80 % aller getöteten Kraftradnutzerinnen und -nutzer außerorts.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Straßenverkehrsunfälle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 52www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell