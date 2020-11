Die 2020 World Industrial Design Conference (WIDC) beginnt am 25. November

Yantai, China (ots/PRNewswire) - Die 2020 World Industrial Design Conference (WIDC) findet vom 25. bis 29. November in Yantai, Shandong, statt. Die Konferenz wird gemeinsam vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der Volksregierung der Provinz Shandong ausgerichtet. Während der Konferenz wird nach Angaben des Informationsbüros der kommunalen Volksregierung von Yantai auch die Preisverleihungszeremonie und Ausstellung der 2020 China Excellent Industrial Design (CEID) stattfinden.Mit dem Thema "Intelligent Design & Road to the Future" bringt die Konferenz akademische Berater, Sachverständige und innovative Eliten aus dem Bereich der globalen intelligenten Fertigung zusammen. Sie werden sich mit breiten Entwicklungsmodellen und Innovationspfaden für Industriedesign im Zeitalter von Information und Intelligenz befassen und die unendlichen Möglichkeiten der Kreativität im Design mit intelligenten Produkten, intelligenten Dienstleistungen, intelligenten Städten und intelligenten Plattformen erforschen.Die WIDC ist eine spektakuläre internationale Veranstaltung zur Designentwicklung, die von Designorganisationen, Institutionen und Unternehmen aus mehr als 40 Ländern und Regionen der Welt gefeiert wird. Ziel der Konferenz ist es, die umfassende Integration von Industriedesign in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern und gleichzeitig einen Anstoß für Designaustausch und -zusammenarbeit zu geben.Während der Eröffnungsveranstaltung der Konferenz findet die CEID-Preisverleihungszeremonie 2020 statt, bei der die zehn Goldpreisträger bekannt gegeben werden. Es ist die erste nationale Regierungsauszeichnung, die von der Zentralregierung genehmigt wurde, und die einzige nationale Auszeichnung im Bereich des Industriedesigns in China. Die Ausstellung zur Verleihung des CEID-Preises wird auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern mehr als 1.000 herausragende Arbeiten und innovative Produkte aus 14 Branchen in mehr als 30 Provinzen zeigen.Bilder Anhänge Links:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=377476Titel: WIDC2020-logoLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=377482Titel: CEID Award ExhibitionPressekontakt:Frau ZhangTel: +86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of the Yantai Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuell