2020 Friedenswettbewerb für animierte Grafiken - Ausschreibung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Zeige Deine Kreativ-, Technik- und Forschungsfähigkeiten und erstelle ein Grafikanimationsvideo zu einem der unten aufgelisteten Friedensthemen. Die Gestalter der Gewinnbeiträge erhalten Geldpreise im Wert von bis zu 5000 USD. Dieser Wettbewerb steht weltweit jedem offen. Die Bewerbungsphase läuft vom 1. bis zum 31. August 2020.BewerbungWählen Sie ein friedensrelevantes Thema aus der nachfolgenden Liste und erstellen Sie ein Original-Grafikanimationsvideo. Dieser Wettbewerb wird von der Sunhak Peace Prize Foundation durchgeführt. Die folgenden Themen stammen aus Gewinnerbeiträgen früherer Sunhak Peace Prize-Wettbewerbe. Weitere Informationen zu den Themen und Preisträgern finden Sie auf der Webseite des Sunhak Peace Prize ( http://www.sunhakpeaceprize.org/ ). Sie finden dort zahlreiche Ressourcen für den Beginn Ihrer Recherche. Teilnehmer müssen den Teilnahmebedingungen (siehe Link zu Wettbewerbsdetails) zustimmen.Friedensthemen1. Entwicklung in Afrika 2. Klimawandel 3. Weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation, FGM) 4. Nahrungsmittelsicherheit 5. Religiöse Harmonie 6. Medizinische Versorgung 7. Ausbildung von GeflüchtetenEs gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Länge des Grafikvideos. Ihr Werk muss ein Originalwerk sein. Sie dürfen gerne Hintergrundmusik, Geräusche oder Voiceover verwenden. Alle Audioquellen müssen Originalwerke sein oder die Kreativschaffenden müssen die Berechtigung haben, die Quellen in ihrer Arbeit zu verwenden. Das Dateiformat muss auf YouTube hochladbar sein. Sie können als Einzelperson oder Team teilnehmen. Pro Person ist nur ein Beitrag als Einzelperson oder Team erlaubt. Schicken Sie Ihre Arbeit, das Einsendeformular und die unterschriebenen Teilnahmebedingungen an sunhakcompetition@gmail.com.PreiseHauptpreis: 5000 USD Geldpreis für 1 Beitrag Teilnehmer am Halbfinale: Je 1000 USD Geldpreis für 3 Beiträge Runner-up: Je 300 USD Geldpreis für 20 Beiträge Ehrenvolle Erwähnung: Je 25 USD Geschenkgutschein-Preis für 30 BeiträgeLink zu den Wettbewerbsdetailshttp://sunhakpeaceprize.org/Der Sunhak Friedenspreis wird alle zwei Jahre an Einzelpersonen und Organisationen vergeben, die einen herausragenden Beitrag zum Frieden zum Wohlergehen zukünftiger Generationen geleistet haben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193474/Peace_Motion_Graphics_Competition.jpgPressekontakt:Gayeon Roh+82-2-3278-5160sunhakprize@gmail.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132912/4630276OTS: The Sunhak Peace Prize CommitteeOriginal-Content von: The Sunhak Peace Prize Committee, übermittelt durch news aktuell