2019 erneut ein gutes Kirschenjahr: Erntemenge voraussichtlich bei 62 200 Tonnen

Wiesbaden (ots) - Die deutschen Obstbaubetriebe erwarten in diesemSommer wieder eine sehr hohe Kirschenernte. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) nach einer ersten Schätzung mit dem Stichtag 10.Juni 2019 mitteilt, erwarten die Betriebe eine Gesamterntemenge von62 200 Tonnen. Gemessen am Zehnjahresdurchschnitt wäre 2019 damittrotz vereinzelter Einbußen durch Spätfröste und Trockenheit ein sehrgutes Erntejahr: Die durchschnittliche Erntemenge der vergangenenzehn Jahre betrug gut 48 700 Tonnen (2018: 60 100 Tonnen).Die Süßkirschenernte wird 2019 mit voraussichtlich rund 47 700Tonnen um 8 % höher ausfallen als im Vorjahr. Dagegen werden mitknapp 14 500 Tonnen voraussichtlich 9 % weniger Sauerkirschengeerntet als 2018. Die erwartete Süßkirschenernte wird 2019 aufgrundder günstigen Witterungsbedingungen im Frühjahr voraussichtlich um 51% über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegen, währenddie Sauerkirschenernte auch wegen der stetig sinkenden Anbauflächenum etwa 16 % unter den Zehnjahresdurchschnitt fallen wird.Süßkirschen werden bundesweit auf einer Fläche von gut 6 000Hektar angebaut, wobei sich der Schwerpunkt mit 46 % der Anbauflächen(knapp 2 800 Hektar) in Baden-Württemberg befindet. Die Fläche mitSauerkirschen beträgt bundesweit nur noch knapp 1 900 Hektar. Hiersind die Bundesländer Rheinland-Pfalz mit 560 Hektar und Sachsen mit440 Hektar die wichtigsten Anbauregionen.Die Flächenangaben der aktuellen Kirschenernteschätzung imMarktobstbau basieren auf der Baumobstanbauerhebung im Jahr 2017.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Baumobstanbau und -ernte,Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 91,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell