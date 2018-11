2019 mit eigener Halle: Produktionstechnik profitiert vom Solar- und Speicheraufschwung

München (ots) - Der Solarmarkt boomt und auch die Nachfrage nachBatterien steigt stetig an: Für 2018 prognostizieren Marktforscherdeshalb einen Photovoltaik (PV)-Zubau von rund 100 Gigawatt (GW).Währenddessen bringt der weltweite Markt für Batterien undBrennstoffzellen heute schon 5,5 Milliarden Euro ein und soll bis2025 auf über 81 Milliarden Euro anwachsen. Das kräftige Wachstum derBranche führt zu einem Aufschwung in der Produktion. Eine positiveMarktentwicklung ist in den kommenden Jahren klar absehbar - einGrund für die Intersolar und ees Europe, die Produktionstechnikstärker in den Fokus zu rücken: 2019 widmen die Energiefachmessen demThema deshalb erstmals eine gemeinsame Halle. In Halle C1 können sichAussteller und Fachbesucher in München vom 15. bis 17. Mai 2019 rundum das Thema PV- und Batterieproduktionstechnik informieren. Darüberhinaus erfahren sie auf dem Forum Produktionstechnik aus erster Handalles Wissenswerte zu Innovationen und den neuesten Entwicklungen.Sonnenenergie setzt sich in der Energiewirtschaft weiter durch:2018 werden voraussichtlich weltweit neue Solarstromanlagen mit einerLeistung von rund 100 GW zugebaut. Die Branchenvereinigung SolarPowerEurope geht sogar davon aus, dass in fünf Jahren über 1.000 GW anPV-Leistung installiert sein werden. Treiber für diese positiveEntwicklung sind innovative und kosteneffizienteProduktionstechnologien, eine hohe Innovationsgeschwindigkeit sowiedie Garantie von Qualität und Zuverlässigkeit. Auch in denSpeichermarkt werden positive Signale gesendet: Bloomberg New EnergyFinance prognostiziert, dass die jährlichen Installationen vonstationären Speichern bis 2030 stark wachsen werden. Zusätzlichtreibt die rasant wachsende Elektromobilität den Batteriemarkt an.Das Zusammenspiel aus Marktaufschwung, Innovationsdruck sowie derPlanung von weiteren Produktionsstätten weltweit fordert dieHersteller jetzt dazu auf, die Produktionen zu erweitern und neuesteTechniken einzusetzen.Elektromobilität treibt Wachstum im BatteriemarktIn Deutschland hat sich der Markt für Batteriespeicher in denvergangenen drei Jahren verdreifacht, erst im August wurde der100.000ste Solarstromspeicher in Betrieb genommen. Auch die Nachfragenach leistungsstarken Gewerbespeichern steigt: Im Juni wurdebeispielsweise im englischen Pelham ein Batteriespeicher mit einerKapazität von über 50 Megawattstunden (MWh) für Netzdienstleistungenaufgebaut. Das Forschungsinstitut Bloomberg New Energy Financeprognostiziert, dass die jährlichen Installationen von stationärenSpeichern bis 2030 stark wachsen und eine Leistung von 125 GW beieinem Speichervolumen von 305 Gigawattstunden (GWh) erreichen werden.Neben stationären Speichern haben auch die Mobilen einen großenAnteil am Aufschwung des Speichermarkts. Da Elektrofahrzeuge bereitsin rund zehn Jahren ein Drittel der Neuzulassungen weltweit ausmachenkönnten, steigt auch die Nachfrage nach Batterien. Deshalb bauenderzeit verschiedene Unternehmen und Konsortien großeProduktionsstätten für Lithium-Ionen-Batteriezellen in Europa auf.Auch die Politik hat die Notwendigkeit erkannt und Förderprogrammefür die Batteriefertigung initiiert. Maros Sefcovic, Vizepräsidentder Europäischen Kommission und EU-Kommissar für die Energieunion,hatte bereits während der ees Europe 2018 in München für die EuropeanBattery Alliance geworben. Ziel der Batterie-Allianz ist es, eineGrundlage dafür zu schaffen, künftig in Europa wettbewerbsfähige undnachhaltige Batteriezellen herstellen zu können. Für den VDMA ist dasein realistisches Ziel: Ein globaler Marktanteil für den europäischenBatteriemaschinenbau von 30 Prozent sei in der Zellproduktionmöglich. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Maschinen- undAnlagenbau, der die Produktionstechnologien und Prozessinnovationenliefert.Große Präsentationsfläche für die ProduktionstechnikUm dem Wachstumsschub in der Branche gerecht zu werden, bekommtdas Fokusthema Produktionstechnik für PV sowie Batterien im Rahmender Intersolar und ees Europe mit einer eigenen Halle die passendePräsentationsfläche. Dort wird die PV- und Speicherbranche sowohlihre Produktionslösungen als auch innovative Fertigungstechnologienvorstellen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem das ForumProduktionstechnik, ergänzt das Angebot. Deshalb ist die neue HalleC1 zur PV- und Batterieproduktion ideal, um Informationen zu denneuesten Trends zu erhalten, Geschäftskontakte zu knüpfen und um sichinternational und vor allem mit ostasiatischen Märkten zu vernetzen.Auf der Intersolar und ees Europe 2019 sind Fachbesucher undAussteller aus über 160 Ländern nicht nur Interessenten, sondern auchdie Partner von morgen und der Motor für die Produktion.Die Intersolar und ees Europe sowie die Parallelveranstaltungenfinden vom 15. bis 17. Mai 2019 unter dem Dach von The smarter EEurope auf der Messe München statt.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:www.intersolar.dewww.ees-europe.comwww.TheSmarterE.deIntersolar und ees EuropeDie Intersolar Europe findet jährlich auf der Messe München stattund konzentriert sich auf die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie,Solarkraftwerke sowie Netzinfrastruktur und Lösungen für dieIntegration Erneuerbarer Energien. Sie hat sich seit ihrer Gründungbei Herstellern, Zulieferern, Großhändlern und Dienstleistern alswichtigste Branchenplattform der Solarwirtschaft etabliert. Mit derbegleitenden Konferenz werden ausgewählte Themen der Messe vertieftund vor allem internationale Märkte, Großkraftwerke, Finanzierung undzukunftsweisende Technologien beleuchtet.Die ees Europe ist die größte und besucherstärkste Fachmesse fürBatterien und Energiespeichersysteme in Europa. Seit 2014 findet dieees Europe jährlich parallel zur Intersolar Europe auf demMessegelände München statt und ist die Branchenplattform fürHersteller, Händler, Anwender und Zulieferer von stationärenSpeicherlösungen und -technologien für elektrische Energie sowieBatterieproduktionstechnik. Die begleitende ees Europe Conferencebeleuchtet und vertieft aktuelle Fragestellungen der Branche.Ergänzt werden die beiden Messen außerdem durch dieVeranstaltungen Power2Drive Europe und EM-Power: Die Power2DriveEurope widmet sich insbesondere Antriebsbatterien für dieElektromobilität sowie allen Themen rund um die Ladeinfrastruktur;die EM-Power ist die Fachmesse für intelligente Energienutzung inIndustrie und Gebäuden. Alle vier Messen finden unter dem gemeinsamenDach The smarter E Europe statt - die Innovationsplattform für dieneue Energiewelt.Weitere Informationen über die Intersolar und ees Europe findenSie unter: www.intersolar.de und www.ees-europe.comVeranstalter der Intersolar und ees Europe sind die SolarPromotion GmbH, Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik undMesse GmbH & Co. 