2019 deutliche Steigerung bei den Autogas-Neuzulassungen / Deutscher Verband Flüssiggas: positiver Trend verdient politisches Gehör

Berlin (ots) - Autogas-Pkw konnten 2019 ein kräftiges Wachstum bei denNeuzulassungen verzeichnen. Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) siehtnun die Politik am Zug, dem emissionsarmen Alternativkraftstoff bei ihrerKlimaschutzstrategie wieder größere Aufmerksamkeit zu schenken.Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) konnten Autogas-Fahrzeuge bei den Neuzulassungen2019 im Vergleich zum Vorjahr einen kräftigen Zuwachs von 55,6 Prozentverbuchen. 2018 lag die Steigerungsrate gegenüber 2017 bei 6 Prozent. "2019haben sich die Verbraucher wieder verstärkt für Autogas entschieden. DiesenZuspruch und das damit verknüpfte Potenzial des Alternativkraftstoffes zurReduktion von CO2-Emissionen sollte die Politik anerkennen", erklärt derDVFG-Vorsitzende Rainer Scharr. Bei der weiteren Ausgestaltung derKlimaschutzmaßnahmen verdiene Autogas wieder mehr Aufmerksamkeit."Beispielsweise sollte das vorgesehene Auslaufen des Steuervorteils zum Ende desJahres 2022 noch einmal überdacht werden", betont Scharr. Aktuell sparenAutogas-Fahrzeuge in Deutschland jährlich bereits zwischen 400.000 und 500.000Tonnen CO2 ein - ein wertvoller Beitrag, der mit politischer Unterstützungweiter ausgebaut werden könnte. Im Vergleich zu fossilen Benzin-Kraftstoffenemittiert Autogas 21 Prozent weniger CO2 pro Energieeinheit, im Vergleich zufossilen Diesel-Kraftstoffen 23 Prozent weniger CO2 pro Energieeinheit.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits untergeringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert undschadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff(Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112641/4488330OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell