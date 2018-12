2019: Das ändert sich bei der Steuer - Wichtige Neuheiten auf einen Blick (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Mehr Zeit für die Steuererklärung, ein höherer Grund- undKinderfreibetrag sowie mehr Kindergeld: 2019 bringt wieder einigeNeuerungen im Steuerrecht. Was sich ändert und was das für die Bürgerbedeutet, erklärt der Lohnsteuerhilfeverein VereinigteLohnsteuerhilfe e.V. (VLH).1. Mehr Zeit für die SteuererklärungFür die Abgabe der Steuererklärung 2018 gelten erstmals offiziellneue Fristen. Generell haben alle im Vergleich zur bisherigenRegelung zwei Monate mehr Zeit. Konkret: Wer zur Abgabe derSteuererklärung 2018 verpflichtet ist und diese selbst anfertigt, hatdafür bis Ende Juli 2019 Zeit (bisherige Abgabefrist: 31. Mai). Werabgeben muss und sich für die Erstellung professionelle Hilfe beieinem Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater holt, kann sich fürdie Einreichung der Steuererklärung 2018 bis Ende Februar 2020 Zeitlassen (bisherige Abgabefrist: 31. Dezember).Wer die Steuererklärung trotz längerer Abgabefristen verspäteteinreicht, muss mit Verspätungszuschlag und Zwangsgeld rechnen. Dafürgibt es nun klare Regeln: Jeder muss grundsätzlich einenVerspätungszuschlag zahlen, wenn er seine Steuererklärung nichtinnerhalb von 14 Monaten nach Ablauf des Besteuerungszeitraums abgibtund keine Fristverlängerung beantragt hat. Die Höhe des Zuschlags istgesetzlich festgelegt, sie beläuft sich grundsätzlich auf 0,25Prozent der festgesetzten Steuer. Mindestens muss man allerdings 25Euro pro verspätetem Monat zahlen. Die maximal zulässige Höhe desVerspätungszuschlags beträgt 25.000 Euro.2. Höherer Grundfreibetrag und UnterhaltshöchstbetragDer Grundfreibetrag wird ab 1. Januar 2019 von jährlich 9.000 Euroauf 9.168 Euro pro Jahr steigen. Das bedeutet den VLH-Expertenzufolge, dass ein Single 2019 bis zu einer jährlichen Einkunftshöhevon 9.168 Euro keine Steuern zahlen muss. Das Doppelte, also 18.336Euro, steht zusammenveranlagten Eheleuten und eingetragenenLebenspartnern zu. Der Grundfreibetrag soll sicherstellen, dass dasstaatlich festgelegte Existenzminimum steuerfrei ist, sodass sichjede Person das Lebensnotwendigste leisten kann.Auch der am Grundfreibetrag orientierte Unterhaltshöchstbetragsteigt auf 9.168 Euro pro Jahr. Das heißt: Ein Unterhaltspflichtigerkann laut VLH-Fachleuten ab 1. Januar 2019 unter bestimmtenVoraussetzungen Unterhaltsleistungen in Höhe von maximal 9.168 Europro Jahr steuerlich geltend machen.3. Mehr Kindergeld und höherer KinderfreibetragZehn Euro pro Kind und Monat: Um diesen Betrag soll das Kindergeldab Juli 2019 steigen. Dadurch bekommen Erziehungsberechtigte ab 1.Juli 2019 für das erste und zweite Kind jeweils 204 Euro im Monat,für das dritte Kind 210 Euro je Monat und ab dem vierten Kindmonatlich 235 Euro, wie die VLH-Fachleute vorrechnen.Für den Veranlagungszeitraum 2019 erhöht sich auch derKinderfreibetrag - und zwar von 4.788 Euro auf 4.980 Euro fürverheiratete Eltern beziehungsweise eingetragene Lebenspartner mitKind, die sich zusammenveranlagen lassen. Zusätzlich gibt es noch2.640 Euro Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oderAusbildungsbedarf. So kommt man insgesamt auf einen Freibetrag von7.620 Euro pro Kind, der in der Steuererklärung 2019 geltend gemachtwerden kann.Wichtig: Eltern können nur einmal profitieren, entweder durch dasKindergeld oder durch den Kinderfreibetrag. Das Finanzamt prüft, wasim Einzelfall günstiger ist.Der Tipp: Die VLH-Experten raten, in jedem Fall Kindergeld zubeantragen, selbst wenn die Inanspruchnahme des Kinderfreibetragsletztendlich günstiger sein sollte. Der Grund: Das Kindergeld kommtjeden Monat aufs Konto, während der Kinderfreibetrag erst imNachhinein im Zuge der Einkommensteuererklärung wirksam wird.Außerdem setzt der Fiskus automatisch voraus, dass Eltern Kindergeldbezogen haben, dementsprechend rechnet er die Summe bei derSteuererklärung an - dabei ist es gleichgültig, ob wirklichKindergeld geflossen ist. Und noch etwas kommt hinzu: Wollen ElternKindergeld nachträglich beantragen, so geht das seit 2018 nur nochein halbes Jahr rückwirkend.4. Ausgleich der kalten ProgressionDie durch die sogenannte kalte Progression verursachteMehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger soll weiterhin ausgeglichenwerden. Dafür soll auch 2019 der Steuertarif an diePreissteigerungsrate angepasst werden. Zu diesem Zweck verschiebt mandie Tarifeckwerte nach rechts - und zwar gemäß der geschätztenInflationsrate in Höhe von 1,84 Prozent.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit mehr als 950.000 Mitgliedern und rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdemdie meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von dreizertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei vonder VLH.Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitglieder dieEinkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.