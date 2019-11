Die 2019 Xi'an Global Key & Core Technology Conference wurde vom 29.-31. Oktober abgehalten

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Vom 29.-31. Oktober wurde die 2019Xi'an Global Key & Core Technology Conference, die unter dem Motto"Key & Core Tech: Powering Innovation" (Schlüssel- undKerntechnologien: Die Innovation vorantreiben) stand, in Xi'an(China) abgehalten. Renommierte Wissenschaftler, Ökonomen,Unternehmer und Investoren aus dem In- und Ausland kamen zusammen, umverschiedene technologische Innovationen zu erkunden, die aus derForschung im Bereich Schlüssel- und Kerntechnologien entstanden sind.Sie konnten ebenfalls Einblicke in die erstklassige Entwicklunggewinnen, die in High-Tech-Branchen stattfindet.Das Konzept "Schlüssel- und Kerntechnologien" wurde von Xi'anursprünglich übernommen, um sich auf hochmoderne zukunftsweisendeTechnologien in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Luft- undRaumfahrt, Biotechnologie, optoelektronische Chips,Informationstechnologie, neue Materialien, neue Energien undintelligente Produktion zu beziehen. Dies wurde durch unabhängigeForschung und Entwicklung, langfristige Akkumulation, hohe technischeGrenzwerte und integrierten Schutz des geistigen Eigentumscharakterisiert.In den letzten Jahren hat Xi'an zahlreiche wissenschaftlicheRessourcen und Bildungsressourcen investiert, um einen Schwerpunktauf Schlüssel- und Kerntechnologien zu ermöglichen und dadurch dieErforschung neuer Wege für die Umwandlung von Universitäten undwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen sowie die Aktivierungzahlreicher wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, sowohltheoretisch in Publikationen als auch praktisch in Laboren, zuvereinfachen.Die Schlüssel- und Kerntechnologien werden auch zu einem neuenKanal für die Zusammenarbeit zwischen Städten in China undinternational. In Zusammenarbeit mit dem Massachusetts Institute ofTechnology erstellte Chishine3D, ein in Xi'an ansässiges Unternehmen,eine Datenbank mit 430.000 Bildern von menschlichen Gesichtern undermöglichte so schnelle 3D-Modellierung auf einem Gerät, das wenigerals 10.000 RMB kostet. Auf die Entwicklungsaussichten der Schlüssel-und Kerntechnologien in Xi'an vertrauend, arbeitete NobelpreisträgerAvram Hershko mit einem privaten Unternehmen in Shaanxi zusammen, umein Biologielabor - die Chinese Peptide Library (ChinesischePeptidbibliothek) - zu errichten, das Forschung und Entwicklung imBereich synthetische Peptide betreibt. Ein anderer Nobelpreisträger,Daniel Shechtman, errichtete ein Nobel Prize Lab (Nobelpreislabor) inXi'an und arbeitete mit der Xi'an University of Technology zusammen,um Forschung im Bereich 3D-Druck auf Basis einer Magnesiumlegierungdurchzuführen.Während der Konferenz wurde eine Reihe von Projekten derSchlüssel- und Kerntechnologien-Branche in die Tat umgesetzt, die inXi'an die Errichtung einer Reihe von Schlüssel- undKerntechnologien-Innovationsplattformen, Transformationsplattformenund Belt-and-Road-Kooperationsplattformen ermöglichen werden. Soentwickelt sich die alte Stadt Xi'an zur Hauptstadt der Schlüssel-und Kerntechnologien.Links zu Fotos:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=349649Pressekontakt:Frau GaoTel.: 86 10 63074558Original-Content von: The 2019 Xi'an Global Key & Core Technology Conference, übermittelt durch news aktuell