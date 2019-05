Die Onkologiestudien 2019 von PharmaForce International messendie wichtigsten Ausgaben und Organisationsansätze der führendenOnkologie Sales und Marketing Organisationen global. Die USA ist nureine der fünf Regionen, die PFI auf dem Onkologiemarkt abdeckt.Reading, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Der neuste U.S.Onkologie-Benchmarking-Bericht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2474246-1&h=3601679749&u=https%3A%2F%2Fwww.pharmaforce.biz%2FDocs%2FUS_Oncology_2019.pdf&a=U.S.+Onkologie-Benchmarking-Bericht) von PFIist fertig und verfügbar und kann in diesem Monat erworben werden.Der Bericht umfasst 34 Pharma- und Biotech- Unternehmen und bieteteine detallierte Analyse der führenden Onkologie-Franchises. Diesebrandneue Studie enthält wichtige Erkenntnisse derVermarktungsentwicklung, welche den amerikanischen Markt vonflüssigen und festen Tumoren beeinflusst.Zu den Markettrends gehören:- Wichtige kommerzielle Neuausrichtungen zur Stärkung der HCP-Zugangs in den Jahren 2018 und 2019- Einzelheiten zur Vereinbarung über die gemeinsame Vermarktung- Unternehmensübergreifende Zulassung von Kombinationstherapien undUnterstützung von Vermarktungsinitiativen- Hybride Feld-Positionen in der Medizin und Feld HEOR-Spezialisierungen- Onkologie-spezifische feldgesteuerte Marktansätze- Erhöhter PathologiefokusZusätzliche Regionen, die in den Onkologie-Berichten des PFIabgedeckt sind und innerhalb des nächsten Monats verfügbar seinwerden sind Indien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2474246-1&h=567032372&u=https%3A%2F%2Fwww.pharmaforce.biz%2FDocs%2FIndia_Oncology_2019.pdf&a=Indien) und Europa (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2474246-1&h=3088383351&u=https%3A%2F%2Fwww.pharmaforce.biz%2FDocs%2FEurope_Oncology_2019.pdf&a=Europa) (Deutschland, Frankreich, Italien,Spanien und das Vereinigte Königreich). Darüber hinaus werdenOnkologie-Benchmarking-Studien für Japan (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2474246-1&h=1099418710&u=https%3A%2F%2Fwww.pharmaforce.biz%2FDocs%2FJapan_Oncology_2019.pdf&a=Japan) und Lateinamerika (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2474246-1&h=1474880726&u=https%3A%2F%2Fwww.pharmaforce.biz%2FDocs%2FLA_Oncology_2019.pdf&a=Lateinamerika)(Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Mexiko) voraussichtlich imnächsten Quartal dieses Jahres verfügbar sein.In jedem Abschnitt dieser Berichte werden relevante undstrategische Entwicklungen sowie aktuelle Informationenidentifiziert, zu folgenden Themen:- Strategischer Überblick über die Onkologie-Franchise- Feld Market Access-Ansätze, spezifisch in der Onkologie- Einsatz von kaufmännischem Schlüsselpersonal- Organisationsstruktur/Berichterstattungen- Produktportfolio Management- Anzahl der Details nach Produkt und Zielgruppe- Einsatz und Rolle von Medical Liaisons und anderen auf den Payerausgerichteten medizinischen Ressourcen- AußendienstvergütungFür weitere Informationen, zu den oben genannten Berichten,kontaktieren Sie bitte Joyce Wedemeyer unterJoyce.Wedemeyer@strategicreports.com oder telefonisch unter610-370-2906.PharmaForce International (PFI) ist ein Competitive IntelligenceUnternehmen mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Pharma- undBiotech- Industrie. PFI hat sich zum Marktführer für kommezielleOperationen Benchmarking und Wettbewerbsinteligenz entwickelt. Dasglobal ausgerichtete Unternehmen beschäftigt Marktexperten, dieeinzigartig qualifiziert sind, um die von Kunden gefordertenForschungen in den wichtigsten Pharmamärkten der Welt durchzuführen.Zusätzliche Ressourcen:Home: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2474246-1&h=633347550&u=https%3A%2F%2Fwww.pharmaforce.biz%2FHome.aspx&a=Home%3A)Über uns: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2474246-1&h=3596012595&u=https%3A%2F%2Fwww.pharmaforce.biz%2FWhoWeAre.aspx&a=%C3%9Cber+uns%3A)Research: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2474246-1&h=3705052700&u=https%3A%2F%2Fwww.pharmaforce.biz%2FResearchMethodology.aspx&a=Research%3A)Pressekontakt:Verwandte Links https://www.pharmaforce.bizLogo - https://mma.prnewswire.com/media/467889/PharmaForce_International_Logo.jpgOriginal-Content von: PharmaForce International, übermittelt durch news aktuell