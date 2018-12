2019: Übergewicht abbauen - Krebsrisiko senken / Deutsche Krebshilfe gibt Tipps für gute Vorsätze zum Jahreswechsel

Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn (ots) - Der Start ins neue Jahr ist für viele MenschenAnlass, sich Ziele zu setzen. Einer der häufigsten Vorsätze lautet:"Endlich überschüssige Kilos loswerden!" Die Deutsche Krebshilfeunterstützt diese Absicht, denn Übergewicht erhöht das Risiko fürverschiedene Krebsarten. "Gönnen Sie sich ein gesundheitsbewusstesJahr 2019 mit ausgewogener, kalorienbewusster Ernährung und vielBewegung", empfiehlt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender derDeutschen Krebshilfe. "Dies tut Körper und Seele gut und reduziertdas Krebsrisiko."Eine hohe Kalorienzufuhr gepaart mit einem inaktiven Lebensstilführen langfristig zu Übergewicht. Ein schwerwiegendes Problem, dennrund 60 Prozent der Erwachsenen in Deutschland gelten alsübergewichtig, fast jeder Vierte als fettleibig. Bei Kindern undJugendlichen bringen bereits 15 Prozent zu viele Kilos auf die Waage.Neben dem Rauchen zählen Experten Übergewicht zu den bedeutendstenKrebsursachen. Mindestens 13 Krebsarten werden durch einen überhöhtenKörperfettanteil begünstigt. Dazu gehören unter anderem Darm-, Brust-und Speiseröhrenkrebs.Wer abnehmen will, sollte Lebensmittel mit hohem Kaloriengehaltmeiden. Hierzu gehören insbesondere süße und salzige Naschereien,viele Fertigprodukte sowie zuckergesüßte Getränke. DieWeltgesundheitsorganisation empfiehlt zur Vermeidung von Übergewichthöchstens zehn Prozent der täglichen Kalorien in Form von Zuckeraufzunehmen. Ein ehrgeiziges Ziel, denn Zucker ist heute festerBestandteil fast aller verarbeiteter Lebensmittel und oft in Mengenzugefügt, die der Verbraucher kaum vermutet. So enthältbeispielsweise ein Esslöffel Ketchup bis zu einen Teelöffel Zucker,ein 150 g-Becher Fruchtjoghurt bis zu sechs Stücke Würfelzucker undein 250ml-Glas Erfrischungsgetränk oft vier und mehr Stücke Zucker.Auf den kleingedruckten Nährwerttabellen von Verpackungen findenVerbraucher das Signalwort "Zucker" allerdings immer seltener. Denndieser verbirgt sich inzwischen hinter bis zu 70 verschiedenenBegriffen: Saccharose, Fruktose, Dextrose, Mais- oder Invertsirupsind nur einige Beispiele.Zucker- und Fettfallen vermeidet, wer Mahlzeiten mit frischen,möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln selbst zubereitet,Fertigprodukte selten verzehrt und auf zuckerhaltige Getränkeverzichtet. Heißhungerattacken lassen sich vermeiden, wenn kleineMengen von Süßigkeiten bewusst genossen werden: Also lieber ein StückSchokolade genussvoll verzehren, anstelle einer ganzen Tafel achtlosnebenbei.Kinder lernen maßgeblich durch Nachahmung. "Seien Sie daher einVorbild für junge Menschen, denn der Grundstein für Übergewicht wirdbereits in jungen Jahren gelegt", rät Nettekoven.Tipps für eine gesunde Ernährungsweise bietet Interessierten derPräventionsratgeber "Gesunden Appetit! Vielseitig essen - Gesundleben". Er kann zusammen mit weiteren Informationsmaterialien zurKrebsprävention kostenfrei bestellt werden bei: Stiftung DeutscheKrebshilfe, Postfach 1467, 53004 Bonn oder im Internet unterwww.krebshilfe.de heruntergeladen werden.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell