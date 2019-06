2019 Süd- und Südostasiens Rohstoffmesse und Investitionsmesse fand in Kunming, chinesische Provinz Yunnan, statt

Kunming, China (ots/PRNewswire) - Die 2019 South and SoutheastAsia Commodity Expo and Investment Fair (SSACEIF) fand am 12. Juni2019 in Kunming, der Hauptstadt der südwestchinesischen ProvinzYunnan, statt.Laut dem Exekutivkomitee des SSACEIF waren Aussteller aus 74Ländern, Regionen und internationalen Organisationen in derAusstellung präsent. Insgesamt 3.348 Unternehmen aus dem In- undAusland nahmen an der SSACEIF teil, von denen fast die Hälfteausländische Unternehmen waren.Unter dem Motto "A Better Gateway and Powerhouse for SharedDevelopment and Prosperity" war Sri Lanka das Themenland der SSACEIF2019. Das Ehrenland der Veranstaltung war Kambodscha.Auf einer Fläche von rund 170.000 Quadratmetern wurden sechs großeAusstellungszonen mit 17 Pavillons eingerichtet, um Attraktionen undVeranstaltungen zu den vorgestellten Themen zu präsentieren, darunterzu Südasien, Südostasien, Übersee, Inland und China-Südasien.Im Vergleich zur vorherigen SSACEIF wurden erstmals Pavillons mitden Schwerpunkten Belt and Road Investment-Kooperation, grüne Energieund natürliche Forstprodukte eingerichtet. In einem neu eröffnetenBereich waren außerdem digitale Technologien aus der Provinz Yunnanzu sehen.Vom der offiziellen Eröffnung der SSACEIF am Mittwoch an ist diereguläre China-South Asia Expo Section das ganze Jahr über für dieÖffentlichkeit zugänglich, wo traditionelle Waren aus südasiatischenund südostasiatischen Ländern, die auf der CSA Expo ausgestelltwurden, als reguläre Messe präsentiert werden. Der Abschnitt umfassteauf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern zwei Hauptzonen desNationalpavillons und des Pavillons der Featured Commodity Exchange.Nach Angaben des Exekutivausschusses von SSACEIF wurden die imLaufe des Jahres 2019 zu unterzeichnenden Verträge auf einenGesamtbetrag von über 600 Milliarden Yuan (etwa 86,7 MilliardenUS-Dollar) geschätzt.Weitere 14 Veranstaltungsreihen und Aktivitäten, darunter dasdritte China-South Asia Business Forum, das zweite China-South AsiaCooperation Forum und das siebte China-South Asia Southeast AsiaThink Tank Forum, werden ebenfalls während der siebentägigenVeranstaltung stattfinden.Pressekontakt:Frau Zhang+86-10-63074101Original-Content von: The Executive Committee of the SSACEIF, übermittelt durch news aktuell