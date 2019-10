Die 2019 New Growth Drivers Qingdao Fair präsentiert fortschrittliche Technologien

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Die laufende Messe "2019 NewGrowth Drivers Qingdao Fair" zieht 261 namhafte Unternehmen wieContinental aus Deutschland, Schneider aus Frankreich, UniversalRobots aus Dänemark und Ahlstrom-Munksjo aus Finnland an. Neben denbegehrten Technologien wie 5G und künstliche Intelligenz (KI) standenauch die neuesten Spitzentechnologien wie fahrerlose Fahrzeuge,intelligente Fertigung und neue Materialien im Mittelpunkt, wie dasChina Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), ZweigShandong verlauten ließ.Auf der Messe präsentierte Schneider Electric die neuestenenergieeffizienten Lösungen sowie Schalter und Leistungsschalter fürdie Industrie. Die Shandong Heavy Industry Group stellte den weltweitersten intelligenten ferngesteuerten Bulldozer vor, der mit demautonomen Steuerungssystem von Shantui ausgestattet ist. DerBulldozer unterstützt die Fernsteuerung über große Entfernungen durchden Einsatz der neuesten 5G-Kommunikations- undNetzwerk-Steuerungstechnologien. Universal Robots führte einen neuenRoboter für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine vor. Alsweltweit führender Anbieter von Funktionsfasermaterialien zeigteAhlstrom-Munksjo auf der Messe zahlreiche unerwarteteFaseranwendungen.Die Messe schafft eine Plattform für die Zusammenarbeit und denAustausch zwischen ausländischen Unternehmen und stärkt ihreBereitschaft, nach Qingdao, Shandong zu kommen, um dort zuinvestieren und zusammenzuarbeiten. ASSA ABLOY aus Schweden ist einerder weltweit führenden Anbieter von Zugangslösungen. Li Jingfang,Geschäftsführer des bedeutenden Kundengeschäftsbereichs desUnternehmens, nahm an der Messe teil, um eine Zusammenarbeit imBereich neuer Materialien zu suchen. "ASSA ABLOY wird in Zukunftverstärkt in die Bereiche High-Tech und Materialverarbeitunginvestieren und Qingdao ist unser bevorzugter Standort dafür",erklärte Li.Die Messe wurde gemeinsam vom China Council for the Promotion ofInternational Trade (CCPIT), Zweig Shandong, der Entwicklungs- undReformkommission von Shandong, dem Ministerium für Wissenschaft undTechnologie der Provinz Shandong, der Stadtverwaltung von Qingdao undanderen, mit Unterstützung der Internationalen Handelskammer Chinaund der Japanischen Außenhandelsorganisation veranstaltet.Links zu Bildanlagen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=349395http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=349403Pressekontakt:Frau ZhangTel.: (+86) 10 63074558Original-Content von: China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council, übermittelt durch news aktuell